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    Глава ВФСО «Динамо»: «Трансфер М'Вила вызывает подозрения не только у Следственного комитета»

    Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский подозревает, что предыдущее руководство клуба имело свою выгоду в непонятном трансфере полузащитника М'Вила. Бело-голубые усматривают здесь мошенничество, все необходимые материалы переданы в Следственный комитет, куда уже вызывают людей на допрос, связанных с этим трансфером.

    – Время от времени появляется информация о том, что пост президента «Динамо» займет Ольга Смородская.

    – Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в «Динамо» очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.

    – Некоторые трансферные сделки «Динамо» прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?

    – У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за «Динамо». Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за «Рубин», числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом «Динамо» заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 11:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 октября 2017, 13:10

      если сам не понимаешь в чем дело..нех..пизд..по напрасно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 5 октября 2017, 10:08

      Ну может хоть кого-то за руку поймают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      4ekucT911 4 октября 2017, 13:26

      наш футбол будет в жопе до тех пор, пока трансферный рынок будет восприниматься как очередная кормушка где можно заработать бабла...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 октября 2017, 13:20

      Гнилая отрыжка КГБшного режима, скоро будет бумеранг, сколько веревочке не виться, кончик будет.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 4 октября 2017, 13:04

      В Динамо все хотят попасть из-за возможностей безнаказанного распила бабла.. так что не удивляйтесь, Владимир...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 октября 2017, 13:01

      Поперло дерьмо во все щели.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 октября 2017, 12:44

      Динамовский менеджмент точно доведет до цугундера.

      10
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      Рейтинг: +5444

      Приус 4 октября 2017, 11:53

      Какой закон может быть в чекистско-ментовской шобле, они над законом, поэтому в заднице.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 4 октября 2017, 11:48

      Получается по его интервью, что у "Динамо" футбол это был побочный вид деятельности, а основной распил бабла.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 4 октября 2017, 11:27

      а прикрывал их Степашин

      3
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