Глава ВФСО «Динамо»: «Трансфер М'Вила вызывает подозрения не только у Следственного комитета»

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский подозревает, что предыдущее руководство клуба имело свою выгоду в непонятном трансфере полузащитника М'Вила. Бело-голубые усматривают здесь мошенничество, все необходимые материалы переданы в Следственный комитет, куда уже вызывают людей на допрос, связанных с этим трансфером.

– Время от времени появляется информация о том, что пост президента «Динамо» займет Ольга Смородская.

– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в «Динамо» очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.

– Некоторые трансферные сделки «Динамо» прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?

– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за «Динамо». Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за «Рубин», числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом «Динамо» заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.