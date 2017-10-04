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  • Глава ВФСО «Динамо»: «Трансфер М'Вила вызывает подозрения не только у Следственного комитета»

Глава ВФСО «Динамо»: «Трансфер М'Вила вызывает подозрения не только у Следственного комитета»

4 октября 2017, 11:05
14

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский подозревает, что предыдущее руководство клуба имело свою выгоду в непонятном трансфере полузащитника М'Вила. Бело-голубые усматривают здесь мошенничество, все необходимые материалы переданы в Следственный комитет, куда уже вызывают людей на допрос, связанных с этим трансфером.

– Время от времени появляется информация о том, что пост президента «Динамо» займет Ольга Смородская.

– Никогда не было такого. И не витало в воздухе даже. Почему-то в «Динамо» очень многие хотят попасть. Несмотря на имеющиеся проблемы, организация для людей была очень выгодной. Скоро тенденция изменится, работать придется больше.

– Некоторые трансферные сделки «Динамо» прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?

– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за «Динамо». Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за «Рубин», числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом «Динамо» заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин М'Вила Янн Смородская Ольга
Комментарии (14)
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cska-62
1507105255
С такой организацией футбольно-коррупционного дела нам только в лидерах быть! По объёму заносов, откатов и распилов... :-(((
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mihail200606
1507105258
динамо намутило чтото за последнее время капитально.. столько игроков бесплатно ушло. а теперь все руками размахивают как же так и т.д.
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трениришко
1507105658
а прикрывал их Степашин
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FanatSerj
1507106915
Получается по его интервью, что у "Динамо" футбол это был побочный вид деятельности, а основной распил бабла.
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Приус
1507107201
Какой закон может быть в чекистско-ментовской шобле, они над законом, поэтому в заднице.
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Сибирь за Спартак
1507110242
Динамовский менеджмент точно доведет до цугундера.
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Svoysvoemubrat
1507111286
Поперло дерьмо во все щели.
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Sanirin79
1507111488
В Динамо все хотят попасть из-за возможностей безнаказанного распила бабла.. так что не удивляйтесь, Владимир...
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Одинокий волк Маквейд
1507112459
Гнилая отрыжка КГБшного режима, скоро будет бумеранг, сколько веревочке не виться, кончик будет.
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4ekucT911
1507112815
наш футбол будет в жопе до тех пор, пока трансферный рынок будет восприниматься как очередная кормушка где можно заработать бабла...
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