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    Арбитражный суд отклонил иск «Динамо» о признании недействительным мировое соглашение с М'Вила

    Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» по делу против Янна М’Вилла. Российская сторона требовала признать недействительным мировое соглашение между клубом и полузащитником Янном М'Вила, выступающим сейчас в составе «Сент-Этьена».

    Об этом сообщает юридическая компания Sila International Lawyers, представляющая интересы футболиста.

    В июне 2016 года М'Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство клуба считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французу компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» сменилось руководство, а третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС.

    18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

    М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении «Динамо». В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.

    Источник: ТАСС

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    18.07.2018 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июля 2018, 12:35

      Во дают, сначала мирное соглашение заключили, а потом пятками назад!
      Залог на расчётный счет РФС внесли? Если да - то всё на этом, какой может быть обратный ход??

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 08:56

      Если в руководстве " Динамо" нет профи, то это на долго и во всех сферах. Только позорят прославленный некогда клуб.

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > Рубик Докоян 18 июля 2018, 09:46

      там наоборот через чур много "профи" только не футбольной направленности, а как себе карман расширить.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FanatSerj 18 июля 2018, 09:47

      Ну, эти только и успевают друг друга менять и подсиживать.

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