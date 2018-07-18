Арбитражный суд отклонил иск «Динамо» о признании недействительным мировое соглашение с М'Вила

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» по делу против Янна М’Вилла. Российская сторона требовала признать недействительным мировое соглашение между клубом и полузащитником Янном М'Вила, выступающим сейчас в составе «Сент-Этьена».

Об этом сообщает юридическая компания Sila International Lawyers, представляющая интересы футболиста.

В июне 2016 года М'Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство клуба считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французу компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» сменилось руководство, а третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС.

18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении «Динамо». В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.