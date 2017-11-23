М'Вила: «Рубину» нужна победа над ЦСКА»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Напомним встреча пройдет 26 ноября в Казани.

– После Лиги чемпионов ЦСКА будет немного уставшим, но они привыкли играть в таком ритме. Нам надо думать о своем состоянии. Мы хорошо готовы. Каждый день у нас очень хорошие тренировки. Мы готовимся к принципиальной игре. Нам нужна победа.

– Как решать проблему в атаке? Команда почти не забивает.

– Надо сказать, что у нападающих всегда есть моменты. В последнем матче хорошие шансы были у Жемалетдинова. Но вообще, это работа всей команды. Может нет и везения. Будем стараться.