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    М'Вила может перейти из «Рубина» в «Сент-Этьен»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила провел переговоры с «Сент-Этьеном». Об этом сообщил ресурс RMC.

    Согласно источнику, француз сменит клуб по ходу нынешнего трансферного окна. RMC уточнил, что переход состоится на бесплатной основе.

    Ранее 27-летний футболист пожаловался на казанский клуб УЕФА за продолжительные невыплаты по зарплате. Ожидается, что судьба трансфера будет зависеть от решения союза по апелляции игрока.

    В октябре комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сказал, что зарплаты М'Вила и еще троих игроков «Рубина» сопоставимы с годовым бюджетом «Амкара».

    В текущем сезоне француз забил два гола в 19-ти матчах всех турниров.

    Источник: RMC

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    04.01.2018 18:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 января 2018, 00:04

      И это правильно.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 января 2018, 18:45

      Я не понимаю, что это за безобразие: или у наших клубов такие функционеры или тут какие-то другие, не совсем футбольные, причины!!! Почему игроки, причем такого уровня, уходят из наших клубов бесплатно???

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