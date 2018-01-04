М'Вила может перейти из «Рубина» в «Сент-Этьен»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила провел переговоры с «Сент-Этьеном». Об этом сообщил ресурс RMC.

Согласно источнику, француз сменит клуб по ходу нынешнего трансферного окна. RMC уточнил, что переход состоится на бесплатной основе.

Ранее 27-летний футболист пожаловался на казанский клуб УЕФА за продолжительные невыплаты по зарплате. Ожидается, что судьба трансфера будет зависеть от решения союза по апелляции игрока.

В октябре комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сказал, что зарплаты М'Вила и еще троих игроков «Рубина» сопоставимы с годовым бюджетом «Амкара».

В текущем сезоне француз забил два гола в 19-ти матчах всех турниров.