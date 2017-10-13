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    Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о зарплатах в «Рубине».

    «Сонг получает 4 миллиона евро в год. Если вы посчитаете зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра, у вас получится примерно бюджет «Амкара» или что-то в этом роде. Там в районе 15-17 миллионов евро. Только зарплаты четырех футболистов. Это большая проблема, потому что они, по сути, не являются ключевыми игроками для команды Бердыева.

    Но у «Рубина» есть более насущная проблема – это бюджет. Мы все знаем стремление «Рубина» играть в еврокубках, а мы знаем, что в Европе по-прежнему свирепствует финансовый фэйр-плей.

    Как говорят, в прошлом году бюджет «Рубина» был в районе 10 миллиардов рублей – это с учетом всех трансферов, которые были прошлым летом. Сейчас он, конечно, меньше значительно, но надо как-то сводить дебет с кредитом. Это одна из главных проблем «Рубина», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка TV».

    После 12-ти туров чемпионата России казанский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: YouTube

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    13.10.2017 19:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 14 октября 2017, 09:34

      Не надо на больную мозоль давить.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2017, 21:35

      Что называется, отстирали!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 октября 2017, 21:23

      Пока Бердыева не было - руководство Рубина набезобразничало.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > vitvik 14 октября 2017, 11:20

      ну а ему опять разгребать все это.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2017, 19:37

      "..Нам татарам всё равно.."

      Вариантов продолжения народной поговорки множество..))

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