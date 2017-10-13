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  • Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»

Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»

13 октября 2017, 19:13
6

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о зарплатах в «Рубине».

«Сонг получает 4 миллиона евро в год. Если вы посчитаете зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра, у вас получится примерно бюджет «Амкара» или что-то в этом роде. Там в районе 15-17 миллионов евро. Только зарплаты четырех футболистов. Это большая проблема, потому что они, по сути, не являются ключевыми игроками для команды Бердыева.

Но у «Рубина» есть более насущная проблема – это бюджет. Мы все знаем стремление «Рубина» играть в еврокубках, а мы знаем, что в Европе по-прежнему свирепствует финансовый фэйр-плей.

Как говорят, в прошлом году бюджет «Рубина» был в районе 10 миллиардов рублей – это с учетом всех трансферов, которые были прошлым летом. Сейчас он, конечно, меньше значительно, но надо как-то сводить дебет с кредитом. Это одна из главных проблем «Рубина», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка TV».

После 12-ти туров чемпионата России казанский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Рубин Сонг Александр М'Вила Янн Лестьенн Максим Бауэр Мориц
Комментарии (6)
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shinnik
1507912654
"..Нам татарам всё равно.." Вариантов продолжения народной поговорки множество..))
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vitvik
1507919025
Пока Бердыева не было - руководство Рубина набезобразничало.
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prezent2017
1507919744
Что называется, отстирали!
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ВАХА ZOV
1507962850
Не надо на больную мозоль давить.
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