Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о зарплатах в «Рубине».

«Сонг получает 4 миллиона евро в год. Если вы посчитаете зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра, у вас получится примерно бюджет «Амкара» или что-то в этом роде. Там в районе 15-17 миллионов евро. Только зарплаты четырех футболистов. Это большая проблема, потому что они, по сути, не являются ключевыми игроками для команды Бердыева.

Но у «Рубина» есть более насущная проблема – это бюджет. Мы все знаем стремление «Рубина» играть в еврокубках, а мы знаем, что в Европе по-прежнему свирепствует финансовый фэйр-плей.

Как говорят, в прошлом году бюджет «Рубина» был в районе 10 миллиардов рублей – это с учетом всех трансферов, которые были прошлым летом. Сейчас он, конечно, меньше значительно, но надо как-то сводить дебет с кредитом. Это одна из главных проблем «Рубина», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка TV».

После 12-ти туров чемпионата России казанский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.