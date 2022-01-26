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Мориц Бауэр
Мориц Бауэр
Завершил карьеру
25 января 1992 (34)
#26 | Защитник
181 см
Австрия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Уфа» объявила об уходе Бауэра
2022.01.26 10:35
1
Газизов: «Если Бауэра устраивает не играть и получать зарплату, то это его личное право»
2022.01.03 08:14
3
Фото
Бауэр из «Уфы» подарил футболку болельщице, которая просила ее в полуобнаженном виде на трибуне
2021.08.17 18:16
2
Фото
Полуобнаженная девушка попросила футболку у Бауэра во время матча «Уфа» – «Локомотив»
2021.08.06 19:31
14
Бауэр – о Заболотном: «Он уже был фантастическим нападающим в «Сочи»
2021.07.31 12:08
3
Фото
Бауэр перешел в «Уфу» на правах свободного агента
2021.07.01 12:59
Бауэр – о лимите в РПЛ: «Вместо жалоб можно найти плюсы. Сборная России полна молодых игроков, хорошо играет»
2021.05.06 17:52
7
Фото
«Уфа» арендовала у «Сток Сити» защитника Бауэра
2021.02.05 08:20
Sport24: защитник «Сток Сити» Бауэр перейдет в «Уфу»
2021.02.03 20:15
Tuttomercatoweb: «Зенит» интересуется защитником «Сток Сити» Бауэром
2019.05.12 01:38
2
Бауэр: «В Казани я чувствовал себя как дома»
2018.01.09 20:24
8
Фото
«Рубин» объявил о переходе Бауэра в «Сток Сити»
2018.01.09 18:43
10
Защитник «Рубина» Бауэр перейдет в «Сток Сити»
2018.01.07 22:06
4
«Бизнес Online»: Бауэр перейдет из «Рубина» в клуб АПЛ
2018.01.07 10:29
4
Кроме «Бенфики», на защитника «Рубина» Бауэра претендуют «Интер» и «Валенсия»
2018.01.06 21:13
8
Бауэр может сменить «Рубин» на «Бенфику»
2018.01.06 16:31
10
Джанаев и Бауэр признаны болельщиками «Рубина» игроками года
2017.12.25 14:50
Бауэр: «На матче со «СКА-Хабаровском» было очень холодно»
2017.12.10 01:11
5
Бауэр: «Рубин» занимает не то место в таблице, которое хотел бы»
2017.10.21 20:29
3
Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»
2017.10.13 19:13
6
Бауэр: «В матче с «Анжи» Гекдениз был лучшим»
2017.08.20 10:18
1
Бауэр: «Рубин» выкладывался в игре с «Локомотивом» на 120 процентов»
2017.08.10 14:33
4
Болельщики «Рубина» выбрали Бауэра лучшим игроком сентября
2016.10.09 12:43
1
Бауэр: «Чельстрем говорил мне, чтобы я не ехал в Россию»
2016.10.04 22:00
2
Бауэр: «Грасия – одна из причин, по которой я перешел в «Рубин» летом»
2016.10.04 14:40
2
Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой»
2016.09.21 11:31
2
Бауэр: «Против «Зенита» хотим сыграть на ноль»
2016.09.13 13:57
3
«Рубин» провел открытую тренировку без Билялетдинова и Дядюна
2016.06.28 12:49
Фото
«Рубин» объявил о трансфере Бауэра
2016.06.20 13:27
2
«Рубин» подписал защитника «Грассхоппера» Бауэра
2016.06.20 10:05
1
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