Бауэр: «В Казани я чувствовал себя как дома»

Защитник Мориц Бауэр, который перешел в «Сток Сити» из «Рубина» попрощался с казанскими болельщиками.

«Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент – сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб «Рубин» и особенно город Казань.

Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока..» — написал Бауэр в своем инстаграме.