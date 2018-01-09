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    Бауэр: «В Казани я чувствовал себя как дома»

    Защитник Мориц Бауэр, который перешел в «Сток Сити» из «Рубина» попрощался с казанскими болельщиками.

    «Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент – сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб «Рубин» и особенно город Казань.

    Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока..» — написал Бауэр в своем инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    09.01.2018 20:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 12 января 2018, 19:03

      Спасибо, Юный! И удачи, без травм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 января 2018, 13:44

      хорошо играл!всего наилучшего тебе!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 января 2018, 10:33

      эх душевно сказал.. жаль что так все вышло.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 января 2018, 03:43

      Полтора сезона в "Рубине", казалось бы не так и много, а столько тепла от сказанных слов, удачи тебе, Мориц...

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 января 2018, 23:50

      Красиво написал спасибо ему за всё. Удачи.

      5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Отчаянный Пердун 10 января 2018, 00:14

      Полностью согласен!

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 20:43

      Приятно слышать от иностранца такие теплые слова в адрес нашего клуба и особенно города! Удачи Моритц в британии!

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 20:35

      Счастливо! Возможно ещё встретимся. Молодец, что написал "пока", а не прощайте.

      5
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