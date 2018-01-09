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Бауэр: «В Казани я чувствовал себя как дома»

9 января 2018, 20:24
8

Защитник Мориц Бауэр, который перешел в «Сток Сити» из «Рубина» попрощался с казанскими болельщиками.

«Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжелый для меня момент – сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб «Рубин» и особенно город Казань.

Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока..» — написал Бауэр в своем инстаграме.

text

Публикация от text (@bauermoritz)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Сток Сити Рубин Бауэр Мориц
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1515519317
Счастливо! Возможно ещё встретимся. Молодец, что написал "пока", а не прощайте.
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Сильвербой
1515519826
Приятно слышать от иностранца такие теплые слова в адрес нашего клуба и особенно города! Удачи Моритц в британии!
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Отчаянный Пердун
1515531055
Красиво написал спасибо ему за всё. Удачи.
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арейская
1515545022
Полтора сезона в "Рубине", казалось бы не так и много, а столько тепла от сказанных слов, удачи тебе, Мориц...
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OfaZavr
1515569591
эх душевно сказал.. жаль что так все вышло.
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Chernyi Lis
1515581076
хорошо играл!всего наилучшего тебе!!!
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El_Chori
1515773026
Спасибо, Юный! И удачи, без травм!
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