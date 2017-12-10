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    Бауэр: «На матче со «СКА-Хабаровском» было очень холодно»

    Защитник казанского «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от матча 20 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (3:1). Игрок отметил морозную погоду.

    – Было очень холодно. «СКА-Хабаровск» неплохо начал, но потом мы не дали ему создать много моментов и владели инициативой. «Рубин» заслужил эту победу, которая была очень важна для команды.

    – Своей игрой в первой части сезона довольны?

    – Футбол – это командный вид спорта, так что я не могу быть доволен собой. Мы занимаем плохое место в турнирной таблице, это не тот результат, который меня бы устроил. Недоволен тем, как мы провели последние полгода.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.12.2017 01:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    woyser
    1512862816
    Хабаровск вряд ли уже исправит своё положение. Поэтому руководству клуба надо сейчас брать своих молодых воспитанников и обкатывать в оставшихся играх, чтоб подготовить их к ФНЛ. Жаль дальневосточников, но реалии таковы, что на Дальнем Востоке командные виды спорта, да и вообще спорт в целом никому не нужны. Главное, чтоб в регионе природные ресурсы не заканчивались.
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    арейская
    1512867363
    Это в Казани, а если бы в Хабаровске?
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    rubinovyi2
    1512891666
    Ну СКА-это не показатель..,давайте-ка над кем-нить другим,заслужите победу.
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    Алекс_987
    1512894015
    Надо было перенести в Хабаровск
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    Рубинище
    1512896670
    Мориц один из лучших у нас на поле был, как бы его не продали- чет переживать начал.. У нас ещё Кузьмин выздоравливает, вот они с Бауэром будут напрягать не по детски оборону соперников. Ждал сегодня аномальной погоды, Оздоев начал в перёд бегать и подключаться, нпзад не играл почти..в отличии от Кануникова . МВила там раскарячивался, что бы вперёд сыграть , а Канун тупо назад? Азмун порадовал, в одно касание бьет, обводит..и забил наконец то, надеюсь только начало го голов..
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    ologreds
    1694991765
    numo528673
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