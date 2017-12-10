Бауэр: «На матче со «СКА-Хабаровском» было очень холодно»

Защитник казанского «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от матча 20 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (3:1). Игрок отметил морозную погоду.

– Было очень холодно. «СКА-Хабаровск» неплохо начал, но потом мы не дали ему создать много моментов и владели инициативой. «Рубин» заслужил эту победу, которая была очень важна для команды.

– Своей игрой в первой части сезона довольны?

– Футбол – это командный вид спорта, так что я не могу быть доволен собой. Мы занимаем плохое место в турнирной таблице, это не тот результат, который меня бы устроил. Недоволен тем, как мы провели последние полгода.