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  • Бауэр: «Рубин» выкладывался в игре с «Локомотивом» на 120 процентов»

Бауэр: «Рубин» выкладывался в игре с «Локомотивом» на 120 процентов»

10 августа 2017, 14:33
4

Футболист казанского «Рубина» Мориц Бауэр дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1). По словам швейцарца, мотивация на встречу была у волжан запредельной.

— После матча с ЦСКА прошло совсем мало времени. Это повлияло на состояние команды?

— Конечно, подготовка к игре была немного другая, чем обычно. Потому что был действительно очень короткий промежуток времени между матчами. Но у «Локомотива» тоже было мало времени на подготовку, так что команды были в равных условиях. Что касается мотивации, то она была запредельная. «Локомотив» сейчас идет в лидерах, мы хотели выиграть этот матч и выкладывались на 120 процентов.

— Каково было играть почти весь второй тайм в меньшинстве?

— Несмотря на то, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве, мы боролись до конца, и у нас даже были возможности забить еще. Конечно, обидно пропускать в конце матча, мы заслуживали победу, но так получилось.

— На матче была хорошая атмосфера. Поддержка болельщиков вам помогала?

— Да, болельщики были фантастические. Спасибо большое за поддержку, они нам очень помогли.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Бауэр Мориц
Комментарии (4)
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FaTeK1945ru
1502365410
...Бауэр,ты ещё наверное не научился говорить по-русски? не беда,научишься. У меня вопрос: сколько раз ты пасанул в никуда в матче Рубин-Локо ? Правильный ответ--6 ( шесть). Пожалуйста,после тренировки отработай короткий и длинный пасы. Без обиды,ведь мы болеем за Вас всех.
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семёнычев
1502366442
Очень плохо,что выкладка на 120% даёт только ничью.... На сколько же надо выложиться,чтобы победить?
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BAIv
1502373564
Азмун выход реализуй и всё победа...
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paparazzi-kazan
1502376864
Играли неплохо, только "инфекцию" пропускать в добавленное время от Гарсии подхватили.
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