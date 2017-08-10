Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бауэр: «Рубин» выкладывался в игре с «Локомотивом» на 120 процентов»

    Футболист казанского «Рубина» Мориц Бауэр дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1). По словам швейцарца, мотивация на встречу была у волжан запредельной.

    — После матча с ЦСКА прошло совсем мало времени. Это повлияло на состояние команды?

    — Конечно, подготовка к игре была немного другая, чем обычно. Потому что был действительно очень короткий промежуток времени между матчами. Но у «Локомотива» тоже было мало времени на подготовку, так что команды были в равных условиях. Что касается мотивации, то она была запредельная. «Локомотив» сейчас идет в лидерах, мы хотели выиграть этот матч и выкладывались на 120 процентов.

    — Каково было играть почти весь второй тайм в меньшинстве?

    — Несмотря на то, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве, мы боролись до конца, и у нас даже были возможности забить еще. Конечно, обидно пропускать в конце матча, мы заслуживали победу, но так получилось.

    — На матче была хорошая атмосфера. Поддержка болельщиков вам помогала?

    — Да, болельщики были фантастические. Спасибо большое за поддержку, они нам очень помогли.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 10 августа 2017, 17:54

      Играли неплохо, только "инфекцию" пропускать в добавленное время от Гарсии подхватили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 августа 2017, 16:59

      Азмун выход реализуй и всё победа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 августа 2017, 15:00

      Очень плохо,что выкладка на 120% даёт только ничью.... На сколько же надо выложиться,чтобы победить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 августа 2017, 14:43

      ...Бауэр,ты ещё наверное не научился говорить по-русски? не беда,научишься. У меня вопрос: сколько раз ты пасанул в никуда в матче Рубин-Локо ? Правильный ответ--6 ( шесть). Пожалуйста,после тренировки отработай короткий и длинный пасы. Без обиды,ведь мы болеем за Вас всех.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11