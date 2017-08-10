Бауэр: «Рубин» выкладывался в игре с «Локомотивом» на 120 процентов»

Футболист казанского «Рубина» Мориц Бауэр дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1). По словам швейцарца, мотивация на встречу была у волжан запредельной.

— После матча с ЦСКА прошло совсем мало времени. Это повлияло на состояние команды?

— Конечно, подготовка к игре была немного другая, чем обычно. Потому что был действительно очень короткий промежуток времени между матчами. Но у «Локомотива» тоже было мало времени на подготовку, так что команды были в равных условиях. Что касается мотивации, то она была запредельная. «Локомотив» сейчас идет в лидерах, мы хотели выиграть этот матч и выкладывались на 120 процентов.

— Каково было играть почти весь второй тайм в меньшинстве?

— Несмотря на то, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве, мы боролись до конца, и у нас даже были возможности забить еще. Конечно, обидно пропускать в конце матча, мы заслуживали победу, но так получилось.

— На матче была хорошая атмосфера. Поддержка болельщиков вам помогала?

— Да, болельщики были фантастические. Спасибо большое за поддержку, они нам очень помогли.