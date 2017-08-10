Бауэр: «Рубин» выкладывался в игре с «Локомотивом» на 120 процентов»

Играли неплохо, только "инфекцию" пропускать в добавленное время от Гарсии подхватили.
Футболист казанского «Рубина» Мориц Бауэр дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (1:1). По словам швейцарца, мотивация на встречу была у волжан запредельной.
— После матча с ЦСКА прошло совсем мало времени. Это повлияло на состояние команды?
— Конечно, подготовка к игре была немного другая, чем обычно. Потому что был действительно очень короткий промежуток времени между матчами. Но у «Локомотива» тоже было мало времени на подготовку, так что команды были в равных условиях. Что касается мотивации, то она была запредельная. «Локомотив» сейчас идет в лидерах, мы хотели выиграть этот матч и выкладывались на 120 процентов.
— Каково было играть почти весь второй тайм в меньшинстве?
— Несмотря на то, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве, мы боролись до конца, и у нас даже были возможности забить еще. Конечно, обидно пропускать в конце матча, мы заслуживали победу, но так получилось.
— На матче была хорошая атмосфера. Поддержка болельщиков вам помогала?
— Да, болельщики были фантастические. Спасибо большое за поддержку, они нам очень помогли.