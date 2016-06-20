«Рубин» объявил о трансфере Бауэра

«Рубин» объявил о переходе защитника «Грассхоппера» Морица Бауэра. В казанской команде 24-летний швейцарец будет выступать под 23-м номером.

«Рубин» – фантастический клуб. Это большая честь выступать за него. Когда поступило предложение, я сразу решил, что хочу здесь играть. Видно, что здесь работают энергичные люди. Думаю, я готов к тому, чтобы сделать новый шаг и продолжить карьеру за пределами родной страны. Cделаю все возможное, чтобы мной здесь гордились. Я впервые в России, но кое-что знаю о российском футболе, о российских клубах. Знаю, что самая известная победа в истории «Рубина» – победа над «Барселоной» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов. В прошлом году «Рубин» играл в Лиге Европы. Надеюсь, мы вместе сделаем все возможное, чтобы подняться на вершину», – сказал Бауэр.

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