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Бауэр: «Против «Зенита» хотим сыграть на ноль»

13 сентября 2016, 13:57
3

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от первой победы казанского клуба в сезоне, а также выразил желание победить «Зенит» в следующем туре чемпионата России.

«В начале сезона у нас был сложный период. Мы не могли добиться желаемого результата, но в этот раз все сложилось удачно, и мы добыли первую победу в сезоне. На следующей неделе нас ждет тяжелая игра. «Зенит» показал фантастический результат в этом туре. На этой неделе мы имеем улучшение в игре, и это хорошая база для дальнейшего прогресса. Мы хотим сыграть на ноль. Это очень важно», – заявил защитник.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Бауэр Мориц
Комментарии (3)
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narkozanos
1473766824
Ахахах,на ноль не играют против лохов,а с Зенитом на ноль.Во клоун
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andr2112
1473767127
Не переживай, будет тебе ноль - на табло под названием израильской команды ))))
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Zenit-84
1473833958
Вряд ли получится у вас.
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