Бауэр: «Против «Зенита» хотим сыграть на ноль»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от первой победы казанского клуба в сезоне, а также выразил желание победить «Зенит» в следующем туре чемпионата России.

«В начале сезона у нас был сложный период. Мы не могли добиться желаемого результата, но в этот раз все сложилось удачно, и мы добыли первую победу в сезоне. На следующей неделе нас ждет тяжелая игра. «Зенит» показал фантастический результат в этом туре. На этой неделе мы имеем улучшение в игре, и это хорошая база для дальнейшего прогресса. Мы хотим сыграть на ноль. Это очень важно», – заявил защитник.