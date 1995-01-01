Бауэр из «Уфы» подарил футболку болельщице, которая просила ее в полуобнаженном виде на трибуне

Так слово "полуобнаженный" педалируют в заголовках. Надо запретить ходить полуобнаженным на территории РФ. А Крым, Сочи, Анапу и прочие города вообще закрыть и ввести режим ЧС, потому что там большинство полуобнаженные на пляжах лежат.
Защитник «Уфы» Мориц Бауэр встретился с девушкой, которая во время матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) разделась до белья, чтобы попросить у него футболку.
Болельщица стояла на трибуне в полуобнаженном виде с плакатом «Бауэр, подари футболку, а то холодно».
Сегодня перед утренней тренировкой футболист вручил девушке по имени Азалия свою именную футболку.