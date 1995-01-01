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    Бауэр из «Уфы» подарил футболку болельщице, которая просила ее в полуобнаженном виде на трибуне

    Защитник «Уфы» Мориц Бауэр встретился с девушкой, которая во время матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) разделась до белья, чтобы попросить у него футболку.

    Болельщица стояла на трибуне в полуобнаженном виде с плакатом «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

    Сегодня перед утренней тренировкой футболист вручил девушке по имени Азалия свою именную футболку.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21205

      bset 1 час назад

      Так слово "полуобнаженный" педалируют в заголовках. Надо запретить ходить полуобнаженным на территории РФ. А Крым, Сочи, Анапу и прочие города вообще закрыть и ввести режим ЧС, потому что там большинство полуобнаженные на пляжах лежат.

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