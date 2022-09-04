Мориц Бауэр - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Бауэр
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1992 (31 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Бауэр
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -60'
|Цюрих (Цюрих)
|4:1
|Серветт (Женева)
|06.11.2022
|1' -85'
|Серветт (Женева)
|0:0
|Янг Бойз (Берн)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|2:2
|Лугано (Лугано)
|23.10.2022
|66' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Серветт (Женева)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Грассхоппер (Цюрих)
|2:3
|Серветт (Женева)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:0
|Базель (Базель)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|02.10.2022
|1' -67'
|Лугано (Лугано)
|1:0
|Серветт (Женева)
|11.09.2022
|1' -90'
|Серветт (Женева)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|43'
|04.09.2022
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|0:2
|Серветт (Женева)
|27.08.2022
|16' -90'
|Серветт (Женева)
|3:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|42'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Серветт (Женева)
|06.08.2022
|90' -90'
|Серветт (Женева)
|1:0
|Винтертур (Винтертур)
|30.07.2022
|1' -90'
|Сьон (Сьон)
|0:0
|Серветт (Женева)
|24.07.2022
|1' -82'
|Базель (Базель)
|1:1
|Серветт (Женева)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)