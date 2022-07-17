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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 17 июля 2022
Серветт
17.07.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
5'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
Замена
Б. Фофана
️️️️
П. Пфлюке
84'
Замена
С. Руй
️️️️
Г. Клиши
83'
76'
Замена
П. Суттер
️️️️
Ю. Фон Мос
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. Роделен
72'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
А. Антунес
72'
Замена
М. Стеванович
️️️️
К. Бедья
64'
58'
Желтая карточка
Ф. Шуберт
Желтая карточка
А. Антунес
46'
46'
Замена
Д. Гиндо
️️️️
Л. Стержиу
15'
Желтая карточка
М. Маглица
ГОЛ! 1:0!
Р. Роделен
Пас отдал
К. Бедья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
10
Бубакар Фофана
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Санкт-Галлен
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
7
Кристиан Витциг
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
4-1-1-1-3
32
Фрик
19
Северен
3
Клиши
3
Вуйоз
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
8
Антунес
23
Роделен
9
Бедья
14
Пфлюке
2-5-2
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
4
Стильхарт
16
Гертлер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
30
Руис
81
Фон Мос
22
Шмидт
3
Клиши
4
Руй
4
Руй
3
Клиши
9
Бедья
9
Стеванович
9
Стеванович
9
Бедья
8
Антунес
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Антунес
14
Пфлюке
10
Фофана
10
Фофана
14
Пфлюке
23
Роделен
11
Оберлен
11
Оберлен
23
Роделен
20
Стержиу
27
Гиндо
27
Гиндо
20
Стержиу
81
Фон Мос
6
Суттер
6
Суттер
81
Фон Мос
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
7
Кристиан Витциг
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
7
Кристиан Витциг
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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