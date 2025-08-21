21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-2-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Невертон
10
Судаков
9
Элиас
30
Алиссон
4-4-1-1
18
Малл
6
Бронн
6
Барон
2
18
Мазику
11
Фомба
8
Конья
9
Стеванович
14
8
Антунес
29
10
Педриньо
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
9
Элиас
19
Бондаренко
19
Бондаренко
9
Элиас
11
Невертон
11
Кевин
11
Кевин
11
Невертон
9
Стеванович
2
Маньин
2
Маньин
9
Стеванович
8
Антунес
30
Джаллоу
30
Джаллоу
8
Антунес
Джаллоу
11
Моранди
11
Моранди
Джаллоу
29
90
Мраз
90
Мраз
29
Остались в запасе
Шахтер
Серветт
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
40
Marwan Aubert
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
34
Mattéo Anselme
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Остались в запасе
40
Marwan Aubert
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
34
Mattéo Anselme
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Шахтер - Серветт
1
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Количество передач
630
264
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Серветта», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Серветт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»