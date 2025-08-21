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Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Серветта», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Серветт»