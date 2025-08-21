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  • «Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

21 августа 2025, 19:50
Шахтер
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Серветт
72' В. Бондарь
8' Л. Фомба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Тимоте Конья
(К) ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
29
Keyan Varela
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
37
Лукас Феррейра
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
Серветт
40
Marwan Aubert
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
34
Mattéo Anselme
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
4-2-2-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Невертон
10
Судаков
9
Элиас
30
Алиссон
4-4-1-1
18
Малл
6
Бронн
6
Барон
2
18
Мазику
11
Фомба
8
Конья
9
Стеванович
14
8
Антунес
29
10
Педриньо
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
9
Элиас
19
Бондаренко
19
Бондаренко
9
Элиас
11
Невертон
11
Кевин
11
Кевин
11
Невертон
9
Стеванович
2
Маньин
2
Маньин
9
Стеванович
8
Антунес
30
Джаллоу
30
Джаллоу
8
Антунес
Джаллоу
11
Моранди
11
Моранди
Джаллоу
29
90
Мраз
90
Мраз
29
Остались в запасе
Шахтер
Серветт
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
40
Marwan Aubert
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
34
Mattéo Anselme
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
Остались в запасе
40
Marwan Aubert
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
33
Leart Zuka
ЦЗ
34
Mattéo Anselme
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Шахтер - Серветт
1
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Количество передач
630
264
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Серветта», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Серветт»

«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Серветт Шахтер
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