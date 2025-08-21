21 августа в рамках квалификации Лиги Конференций состоится матч между украинским «Шахтером» и швейцарским «Серветтом». Обе команды не смогли пройти стадию отбора в Лиге Европы и теперь имеют шанс попасть в групповой этап третьего по значимости еврокубка. «Шахтер» выглядит предпочтительнее за счeт стабильной игры в обороне, но атакующая линия гостей позволяет ожидать интересного матча.

«Шахтер»

Команда находится в хорошем тонусе: в национальной лиге победа над «Вересом» (2:0) и ничья с «Карпатами» (3:3), а в еврокубках – дважды 0:0 с «Панатинаикосом», вылет по пенальти. За 5 последних матчей «Шахтер» забил 6 мячей и пропустил лишь 3. При этом в трeх встречах команда не позволила сопернику отличиться. Серия без поражений насчитывает 18 матчей из 20 – стабильность и уверенность в своих действиях выделяют команду на фоне соперника.

«Серветт»

Швейцарский клуб демонстрирует нестабильную форму. В последних пяти играх он забил 9 мячей, но пропустил сразу 10. Дважды проиграл «Утрехту» в Лиге Европы, уступил «Санкт-Галлену» в чемпионате (1:4), выиграл в Кубке у слабого оппонента. При этом «Серветт» отличается в 11 матчах подряд, что говорит о хорошем атакующем потенциале. Однако оборона слишком уязвима: команда регулярно пропускает даже от середняков.

Факты о командах

«Шахтер»

Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей

3 «сухих» матча в последних 5 играх

В среднем 1.2 забитых и 0.6 пропущенных мяча за игру

Стабильность в еврокубках и чемпионате

«Серветт»

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.8 забитых и 2.0 пропущенных мяча

Забивает в 11 матчах подряд

Пропустил 9 голов за 3 последних игры с сильными клубами

Прогноз на матч «Шахтер» – «Серветт»

Украинский клуб демонстрирует стабильность и умеет добиваться результата в сложных матчах. «Серветт» обладает хорошей атакой, но защита часто подводит. Хозяева выглядят более организованными и готовы воспользоваться слабостями соперника. Однако гости вполне способны отличиться. Ожидается матч с преимуществом «Шахтера», но голы возможны с обеих сторон.

