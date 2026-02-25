Введите ваш ник на сайте
«Ноттингем Форест» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.77

25 февраля 2026 10:40
Ноттингем Форест - Фенербахче
26 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/16 финала
1.77
Обе забьют
26 февраля 2026 года в 23:00 состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги Европы. Турецкому «Фенербахче» предстоит явить настоящее чудо, чтобы выбить «Ноттингем Форест» после домашнего поражения со счетом 0:3.

«Ноттингем Форест»

Витор Перейра успел познакомиться со своей новой командой, добыв уверенную победу в Стамбуле и оказав серьезное сопротивление «Ливерпулю» в матче АПЛ. «Ноттингем» совсем мизер не дотянул до того, чтобы отобрать очки у «красных», пропустив единственный гол на 97-й (!) минуте.

Последние три игры:

  • Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1
  • Фенербахче – Ноттингем Форест 0:3
  • Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 0:0

«Фенербахче»

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско под шквалом критики в Турции. Его «Фенеру» никак не удается обойти «Галатасарай» в Суперлиге, но куда болезненней оказался результат первого поединка с «Ноттингемом».

Последние три игры:

  • Фенербахче – Касымпаша 1:1
  • Фенербахче – Ноттингем Форест 0:3
  • Трабзонспор – Фенербахче 2:3

Очные встречи

На «Сити Граунд» состоится лишь второе рандеву между «Форест» и «Фенером». Только начало очередного английско-турецкого противостояния на европейской арене.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Фенербахче»

Маловероятно, что англичане разбазарят преимущество в 3 мяча. В то же время считаем, что «канарейки» смогут разродиться хотя бы одним голом. Вылетать в сухую будет позором, да и соперник наверняка пойдет на ротацию состава перед важнейшими баталиями за выживание в АПЛ.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.77. Прогноз на счет – 1:1/2:1.

1.77
Обе забьют
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Фенербахче Ноттингем Форест
