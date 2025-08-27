Введите ваш ник на сайте
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15

27 августа 2025 12:10
Серветт - Шахтер
28 авг. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Шахтера»
Сделать ставку

28 августа в Женеве на «Стад де Женев» состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «Серветт» примет донецкий «Шахтер». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, и теперь всe решится в Швейцарии.

«Серветт»

Швейцарская команда подходит к игре в неплохой форме: 9 забитых мячей в последних пяти матчах подтверждают атакующую активность. Однако слабым местом остаeтся оборона – 7 пропущенных голов в том же отрезке. «Серветт» регулярно забивает (12 матчей подряд), но при этом пропускает в 7 из 9 последних игр, что делает его матчи зрелищными, но рискованными с точки зрения результата. На своeм поле клуб способен навязать давление, особенно за счeт скоростных атакующих комбинаций.

«Шахтер»

Донецкий клуб демонстрирует более сбалансированную игру. В пяти последних матчах «Шахтер» забил 6 и пропустил всего 4 мяча. Команда уверенно держит результат в национальном чемпионате и редко позволяет соперникам создавать много моментов. При этом в еврокубках украинцы действуют прагматично: играют компактно в обороне и используют быстрые переходы в атаку. «Шахтер» не проигрывает в 19 из 21 последних встреч, а средняя результативность – 1.20 гола за матч – говорит о стабильности.

Факты о командах

«Серветт»

  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр
  • 5:0 над Dardania Lausanne в Кубке

«Шахтер»

  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 19 из 21 матчей
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • Победа 2:0 над «Вересом» в чемпионате

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
1 : 1
21.08.2025
Серветт

Прогноз на матч

Игра обещает быть напряжeнной: «Серветт» будет стремиться использовать фактор домашнего поля, в то время как «Шахтер» сделает ставку на надeжность и контроль. Швейцарцы почти всегда забивают, но уязвимы в обороне. Украинцы стабильны и умеют играть на результат в сложных условиях. В этой ситуации более вероятным сценарием выглядит осторожная игра с упором на надeжность «Шахтера» и редкие опасные атаки хозяев. Матч, скорее всего, получится низовым по голам, но с небольшим преимуществом украинской команды.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Оба забьют – коэффициент 1.90

2.15
Победа «Шахтера»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Шахтер Серветт
Рекомендуем
