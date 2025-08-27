28 августа в Женеве на «Стад де Женев» состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «Серветт» примет донецкий «Шахтер». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, и теперь всe решится в Швейцарии.

«Серветт»

Швейцарская команда подходит к игре в неплохой форме: 9 забитых мячей в последних пяти матчах подтверждают атакующую активность. Однако слабым местом остаeтся оборона – 7 пропущенных голов в том же отрезке. «Серветт» регулярно забивает (12 матчей подряд), но при этом пропускает в 7 из 9 последних игр, что делает его матчи зрелищными, но рискованными с точки зрения результата. На своeм поле клуб способен навязать давление, особенно за счeт скоростных атакующих комбинаций.

«Шахтер»

Донецкий клуб демонстрирует более сбалансированную игру. В пяти последних матчах «Шахтер» забил 6 и пропустил всего 4 мяча. Команда уверенно держит результат в национальном чемпионате и редко позволяет соперникам создавать много моментов. При этом в еврокубках украинцы действуют прагматично: играют компактно в обороне и используют быстрые переходы в атаку. «Шахтер» не проигрывает в 19 из 21 последних встреч, а средняя результативность – 1.20 гола за матч – говорит о стабильности.

Факты о командах

«Серветт»

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 12 матчах подряд

Пропускает в 7 из 9 последних игр

5:0 над Dardania Lausanne в Кубке

«Шахтер»

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 19 из 21 матчей

Пропускает в 4 последних встречах

Победа 2:0 над «Вересом» в чемпионате

Прогноз на матч

Игра обещает быть напряжeнной: «Серветт» будет стремиться использовать фактор домашнего поля, в то время как «Шахтер» сделает ставку на надeжность и контроль. Швейцарцы почти всегда забивают, но уязвимы в обороне. Украинцы стабильны и умеют играть на результат в сложных условиях. В этой ситуации более вероятным сценарием выглядит осторожная игра с упором на надeжность «Шахтера» и редкие опасные атаки хозяев. Матч, скорее всего, получится низовым по голам, но с небольшим преимуществом украинской команды.

Рекомендованные ставки