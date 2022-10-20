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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Серветт
Грассхоппер - Серветт: обзор матча 20 октября 2022
Грассхоппер
20.10.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Серветт
67'
Х. Кавабе
72'
Х. Кавабе
56'
Б. Фофана
59'
Б. Фофана (П)
77'
П. Пфлюке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Серветт
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
Л. Ли
83'
Замена
М. Шабани
️️️️
Х. Кавабе
83'
79'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Конья
79'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Кутеса
77'
ГОЛ! 2:3!
П. Пфлюке
Пас отдал
Т. Конья
ГОЛ! 2:2!
Х. Кавабе
Пас отдал
Б. Болла
72'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кавабе
Пас отдал
Ф. Момо
67'
66'
Замена
А. Барон
️️️️
С. Руй
66'
Замена
Т. Валь
️️️️
Б. Фофана
Замена
Ф. Момо
️️️️
Г. Моранди
62'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Р. Дадашов
62'
Замена
П. Пушич
️️️️
Д. Шмид
62'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Фофана
56'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фофана
33'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
А. Антунес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Петар Пушич
ПП
37
Меритан Шабани
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
3-3-4
71
Хаммел
20
Лосли
77
Болла
4
Ли
6
Кавабе
24
Херц
31
Шмид
16
Рибейру
9
Дадашов
11
Моранди
7
Нденг
4-1-2-3
32
Фрик
25
Диалло
4
Руй
3
Вуйоз
3
Клиши
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
8
Антунес
10
Фофана
4
Ли
33
Марграйтер
33
Марграйтер
4
Ли
31
Шмид
70
Пушич
70
Пушич
31
Шмид
6
Кавабе
37
Шабани
37
Шабани
6
Кавабе
9
Дадашов
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Дадашов
11
Моранди
22
Момо
22
Момо
11
Моранди
4
Руй
6
Барон
6
Барон
4
Руй
10
Фофана
25
Валь
25
Валь
10
Фофана
8
Конья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Конья
8
Антунес
14
Пфлюке
14
Пфлюке
8
Антунес
7
Кутеса
27
Кривелли
27
Кривелли
7
Кутеса
Остались в запасе
Грассхоппер
Серветт
29
Мануэль Куттин
ВР
28
Simone Stroscio
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
28
Simone Stroscio
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Грассхоппер - Серветт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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