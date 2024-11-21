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    • Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово

    Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово

    Менеджер сборной Швеции, экс-футболист «Спартака» Ким Чельстрем высказался о решении УЕФА засчитать Румынии победу над Косово со счетом 3:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций. Оно повлияло на итоговую классификацию команд в лиге C.

    Футболисты сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча с Румынией при счете 0:0 из-за кричалок болельщиков в поддержку Сербии.

    Благодаря решению засчитать Румынии победу, команда с 18 очками стала лучшей в Лиге C, опередив в общей классификации Швецию, набравшую 16 очков.

    «Мы ожидали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, неприятное для нас.

    Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты.

    Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас», – сказал Чельстрем.

    • Решение УЕФА также позволило Румынии подняться выше Швеции в списке сборных, которые претендуют на попадание в стыковые матчи отбора ЧМ-2026 через Лигу наций.
    • УЕФА помимо решения о результате оштрафовал футбольную федерацию Косово на 6 тысяч евро за поведение футболистов. Федерации футбола Румынии за поведение фанатов были назначены штрафы на общую сумму 128 тысяч евро, а следующий домашний матч румынская сборная проведет без зрителей.

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    Источник: fotbollskanalen

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    21.11.2024 12:15
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1732203201
    Это говорит швед . Поведение за полем не должно влиять на результат на поле ". Серьезно? Третья страна которая отказалась играть с Россией в том самом случае после Укропа и Поляков . Млядины
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