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Ким Чельстрем
Ким Чельстрем
Завершил карьеру
24 августа 1982 (44), Сандвикен
#4 | Полузащитник
181 см | 79 кг
Швеция
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Трансферы
Публикации
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза
2023.12.07 09:29
1
Чельстрем: «Ибрагимович не поедет на ЧМ? Думаю, он не чувствует себя полностью готовым к турниру»
2018.05.17 18:09
Чельстрем: «До сих пор рад видеть, когда «Спартак» побеждает»
2018.05.17 10:54
9
Экс-игрок «Спартака» Чельстрем объявил о завершении карьеры
2017.12.15 16:40
5
Видео
Экс-полузащитник «Спартака» Чельстрем забил дальним ударом в чемпионате Швеции
2017.09.16 23:23
3
Чельстрем: «Спартак» сумеет многого добиться в Европе, если покажет такой же футбол, как в прошлом сезоне»
2017.09.04 12:51
7
Бывший футболист «Спартака» Чельстрем расторг контракт с «Грассхоппером»
2017.01.31 19:46
Бауэр: «Чельстрем говорил мне, чтобы я не ехал в Россию»
2016.10.04 22:00
2
Чельстрем: «Мой переход из «Спартака» в «Арсенал» произошел, когда все спали. Это настоящий цирк»
2016.07.30 09:58
13
Чельстрем завершит карьеру в сборной после Евро
2016.05.29 19:12
Чельстрем: «На Евро вся надежда на Ибрагимовича»
2016.03.31 06:17
2
Чельстрем: «Я хотел бы перейти в «Галатасарай»
2016.03.26 09:54
Чельстрем не сыграет против России
2015.09.02 12:22
Чельстрем: «Никто не хочет быть на месте сборной России»
2015.09.02 00:31
2
Чельстрем: « В сборной России много внутренних раздоров»
2015.09.01 14:23
5
Чельстрем: «ЦСКА был слишком силен для «Спартака»
2015.08.02 20:30
24
Чельстрем: «После трех лет в Москве моей семье нужно было вернуться в Европу»
2015.07.24 06:42
6
Официально
"Спартак" покидают Чельстрем и Жоао Карлос
2015.07.01 15:52
80
Главные новости
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
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Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
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Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
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