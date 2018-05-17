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  • Чельстрем: «До сих пор рад видеть, когда «Спартак» побеждает»

Чельстрем: «До сих пор рад видеть, когда «Спартак» побеждает»

17 мая 2018, 10:54
9

Бывший полузащитник «Спартака», «Арсенала» и «Лиона» Ким Чельстрем считает, что в российском чемпионате очень высокая конкуренция.

«Я провел несколько прекрасных лет в Москве и до сих пор рад видеть, когда команда побеждает, но, честно говоря, матчи удается увидеть крайне редко, я даже не смотрел встречи красно-белых в Лиге чемпионов.

Понимаю, что болельщики могут быть расстроены третьим местом после победного чемпионата, но я напомню, что в чемпионате России реально очень высокая конкуренция.

Тот же «Локомотив» не выигрывал чемпионат очень давно, а до этого первую победу за много лет одержал сам «Спартак». Да и в то время, когда играл я, чемпионат был очень плотным, каждый мог преподнести сюрприз», – отметил Чельстрем.

Напомним, что за «Спартак» швед выступал в период с 2012 по 2015 год. Он завершил карьеру игрока в декабре 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Чельстрем Ким
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1526546210
Спасибо Ким за добрые слова.
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DOCTOR PENALTY
1526547466
Ещё бы, это же Спартак!
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VVM1964
1526553014
Спасибо и ему удачи .
Ответить
zigbert
1526555188
Мы помним тебя Ким. Удачи.
Ответить
oyabun
1526556129
Отличный игрок был для Спартака. Жаль, завершил карьеру, но возраст есть возраст.. Спасибо за теплые слова и добрую память!
Ответить
aam
1526570248
Молодчик Ким!
Ответить
OfaZavr
1526574460
спасибо что не забываешь и следишь за делами клуба! спасибо за время в Спартаке, удачи!
Ответить
vashinin
1526576701
И мы тоже! Киму привет!
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Полная Канистра
1526577376
истину глаголет Ким здоровья тебе и успехов на футбольном поле и в жизни. Мы тебя тоже не забываем дружище
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