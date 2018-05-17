Чельстрем: «До сих пор рад видеть, когда «Спартак» побеждает»

Бывший полузащитник «Спартака», «Арсенала» и «Лиона» Ким Чельстрем считает, что в российском чемпионате очень высокая конкуренция.

«Я провел несколько прекрасных лет в Москве и до сих пор рад видеть, когда команда побеждает, но, честно говоря, матчи удается увидеть крайне редко, я даже не смотрел встречи красно-белых в Лиге чемпионов.

Понимаю, что болельщики могут быть расстроены третьим местом после победного чемпионата, но я напомню, что в чемпионате России реально очень высокая конкуренция.

Тот же «Локомотив» не выигрывал чемпионат очень давно, а до этого первую победу за много лет одержал сам «Спартак». Да и в то время, когда играл я, чемпионат был очень плотным, каждый мог преподнести сюрприз», – отметил Чельстрем.

Напомним, что за «Спартак» швед выступал в период с 2012 по 2015 год. Он завершил карьеру игрока в декабре 2017 года.