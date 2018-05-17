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    Чельстрем: «До сих пор рад видеть, когда «Спартак» побеждает»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Арсенала» и «Лиона» Ким Чельстрем считает, что в российском чемпионате очень высокая конкуренция.

    «Я провел несколько прекрасных лет в Москве и до сих пор рад видеть, когда команда побеждает, но, честно говоря, матчи удается увидеть крайне редко, я даже не смотрел встречи красно-белых в Лиге чемпионов.

    Понимаю, что болельщики могут быть расстроены третьим местом после победного чемпионата, но я напомню, что в чемпионате России реально очень высокая конкуренция.

    Тот же «Локомотив» не выигрывал чемпионат очень давно, а до этого первую победу за много лет одержал сам «Спартак». Да и в то время, когда играл я, чемпионат был очень плотным, каждый мог преподнести сюрприз», – отметил Чельстрем.

    Напомним, что за «Спартак» швед выступал в период с 2012 по 2015 год. Он завершил карьеру игрока в декабре 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    17.05.2018 10:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 мая 2018, 20:16

      истину глаголет Ким здоровья тебе и успехов на футбольном поле и в жизни. Мы тебя тоже не забываем дружище

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 мая 2018, 20:05

      И мы тоже! Киму привет!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:27

      спасибо что не забываешь и следишь за делами клуба! спасибо за время в Спартаке, удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 17 мая 2018, 18:17

      Молодчик Ким!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 17 мая 2018, 14:22

      Отличный игрок был для Спартака. Жаль, завершил карьеру, но возраст есть возраст.. Спасибо за теплые слова и добрую память!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 14:06

      Мы помним тебя Ким. Удачи.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 мая 2018, 11:57

      Ещё бы, это же Спартак!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 мая 2018, 11:36

      Спасибо Ким за добрые слова.

      5
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