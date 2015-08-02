Чельстрем: «ЦСКА был слишком силен для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрем вспомнил дерби против ЦСКА, сообщает Sports.ru.
«80 тысяч болельщиков в «Лужниках», тысячи солдат. Я никогда не забуду эту атмосферу. К сожалению, мы почти всегда проигрывали в то время, когда я выступал за «Спартак». Армейский клуб ЦСКА был слишком силен для нас. Но Москва — большой город, и после поражений можно было спокойно по нему передвигаться и не быть замеченным болельщиками. В Лионе и Ренне было по-другому», – сказал швед.
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