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    Чельстрем: «ЦСКА был слишком силен для «Спартака»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрем вспомнил дерби против ЦСКА, сообщает Sports.ru.
    «80 тысяч болельщиков в «Лужниках», тысячи солдат. Я никогда не забуду эту атмосферу. К сожалению, мы почти всегда проигрывали в то время, когда я выступал за «Спартак». Армейский клуб ЦСКА был слишком силен для нас. Но Москва — большой город, и после поражений можно было спокойно по нему передвигаться и не быть замеченным болельщиками. В Лионе и Ренне было по-другому», – сказал швед.

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    Источник: Sports.ru

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    02.08.2015 20:30
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    Комментарии (25)
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    mgordeev
    1438542659
    Ну я тут статистику посмотрел. Ким в клубе с лета 2012. За это время цска выиграли 3 раза, Спартак 2 раза, одна ничья. Как-то не видится глобального превосходства. Может оно в голове у Кима просто?
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    КОТЛИН
    1438543382
    Доктор «Спартака» Лю Хуншэнь рассказал о нетрадиционных методах китайской медицины. – В Китае людей лечат не только травами или животными. Даже камнями. – Мамочки. Ударотерапия? – Нет, камни принимают внутрь. – Через какое отверстие организма? И не плашмя ли? – В толченом виде, через рот. Обычный гипс, скажем, хорош не только при переломах. Если добавить его в настой из трав, уйдут и кашель, и температура. – А если гипс застынет в кишках? – Нужно насыпать граммов двадцать в мешочек или марлю и прокипятить вместе с травами. Можно даже в простой воде. Потом выпить. Или вот песок… Да всем можно человека лечить! Детский [кю] знаете? – Кто ж его не знает. – Надо есть.==========================гы-гы спартак не перестаёт радовать! гы-гы ну не могут красно белые без разных стимуляторов, вот и до кала уже добрались! гы-гы
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    морозз
    1438547161
    Конюшня тогда с нами играла новыми копытами с добавлением палладия для скорости...жаль что это не приравнивались к допингу! Вот такими средствами под руководством Леннорыча и был выигран этот матч!
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    морозз
    1438547328
    А в Питере даже бачки с добавлением природного газа не помогли обыграть Великий Спартак!
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    CSKA75875
    1438562313
    Спартак по-сути сильная команда но нужен тренер который психологически поможет им побеждать)
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    ABir
    1438571472
    Все в прошлом
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    nahan
    1438574741
    Бывает...
    Ответить
    Chuyskiy Spartanec
    1438579367
    МЯмуары пЯшите, мусьё!
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    proеzd2
    1438580468
    очередной бред журналистов.
    Ответить
    ologreds
    1694997491
    numo437575
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