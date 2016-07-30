Чельстрем: «Мой переход из «Спартака» в «Арсенал» произошел, когда все спали. Это настоящий цирк»

Полузащитник «Грассхоппера» Ким Чельстрем рассказал, как в свое время проходил его переход из«Спартака» в лондонский«Арсенал».

«Вокруг моего перехода происходил настоящий цирк. Мой переход в СМИ описывали буквально в реальном времени. Аренду в «Арсенал» оформили, несмотря на то, что между Москвой и Лондоном разница четыре часа, а к этому моменту российская футбольная ассоциация уже не работала. В общем, покинул «Спартак», когда все спали», – приводит слова Чельстрема punditarena.com.