Чельстрем: «Спартак» сумеет многого добиться в Европе, если покажет такой же футбол, как в прошлом сезоне»

Экс-полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем считает, что красно-белым по силам продемонстрировать хороший результат в Лиге чемпионов. При этом, по словам шведа, подопечным Массимо Карреры нужно играть так же, как в прошлом сезоне, когда они завоевали чемпионство.

«Искренне рад, что «Спартаку» удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться.

Друзья! Лига чемпионов – самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведенной на поле минуты! Желаю удачи в Лиге чемпионов!» – сказал Чельстрем.

Напомним, «Спартак» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».