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    Чельстрем: «Спартак» сумеет многого добиться в Европе, если покажет такой же футбол, как в прошлом сезоне»

    Экс-полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем считает, что красно-белым по силам продемонстрировать хороший результат в Лиге чемпионов. При этом, по словам шведа, подопечным Массимо Карреры нужно играть так же, как в прошлом сезоне, когда они завоевали чемпионство.

    «Искренне рад, что «Спартаку» удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться.

    Друзья! Лига чемпионов – самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведенной на поле минуты! Желаю удачи в Лиге чемпионов!» – сказал Чельстрем.

    Напомним, «Спартак» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором».

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.09.2017 12:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +48

      eddo23 5 сентября 2017, 18:28

      Наивный .....Ага как в матче с Ростовом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 сентября 2017, 16:54

      Если только остальные команды в группе будут показывать такой же отстойный футбол какой показывал Зенит и остальные лидеры в прошлом сезоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 сентября 2017, 20:24

      Спартак команда веселая, может обыграть сильную команду, а может и с треском проиграть! Надеюсь что все сложиться удачно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 4 сентября 2017, 20:14

      вот оно ключевое слово,ЕСЛИ,.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 сентября 2017, 18:52

      Молодец, хорошо всё сказал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 сентября 2017, 13:58

      Все мы надеемся. А если не играется так, как в прошлом сезоне? Сказал бы что-нибудь путное.

      -1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 сентября 2017, 12:57

      Неплохой игрок был в Спартаке. Спасибо за поддержку!

      9
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