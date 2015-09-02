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    Чельстрем: «Никто не хочет быть на месте сборной России»

    Полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем поделился своим мнением о сборной России, с которой шведам предстоит сыграть в рамках отбора на Евро-2016. По мнению футболиста, в стане соперника царит не самая лучшая атмосфера.

    «В российской команде было много внутренних конфликтов. Мне кажется, сложно показывать хороший футбол, когда чувствуешь, что хороших отношений с тренером нет, что есть постоянные конфликты. Для успеха необходимы согласие и спокойствие, команда должна быть единой. Не думаю, что это есть у России. Путь сборной России в последние годы не был гладким. У них не было результата», – считает Чельстрем.

    Также игрок коснулся турнирного положения и тактики на предстоящий матч.

    «Никто не хочет быть на месте сборной России. Они в четырех очках позади нас и имеют множество проблем. Каждый хотел бы оказаться на нашем месте, а не на месте России. Если мы сможем лишить их мяча и будем удерживать его, их запал иссякнет. Если мы сможем замедлить игру, держа при этом мяч, то у них совсем не останется энергии».

    Источник: Sports.ru

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    02.09.2015 00:31
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Miha
    1441163026
    Чельстрем думает что Россия уже до матча сдались? Ни чего, Викторович подымет команду психологически. Думаю Шведов нам обыграть дома по силам!
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    firs04
    1441177729
    Запрутся эти скандинавские девочки на своей половине и все. Наши не умеют ломать оборону. Максимум ничья.
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    ologreds
    1694997264
    numo441027
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