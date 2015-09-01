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    Чельстрем: « В сборной России много внутренних раздоров»

    Полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем, игравший в «Спартаке» три года, считает, что при Фабио Капелло в сборной России было много внутренних конфликтов, которые сказались на выступлениях команды.

    «В сборной России было довольно много внутренних раздоров Прежний наставник Фабио Капелло не сумел наладить контакт с игроками. Думаю, сложно показывать хороший футбол, когда нет хороших отношений с тренером и существуют постоянные конфликты. Чтобы добиваться успеха, нужны мир, спокойствие и единение. В сборной России этого не было. Я не могу сказать, в чем заключалась ее проблема. Но в последние годы результаты россиян ухудшились. Это дает нам определенную надежду. Мы много работаем. Никто не хочет оказаться в положении сборной России, которая нам уступает четыре очка и имеет проблемы. Наше положение лучше», – считает Чельстрем.

    Источник: Expressen.se

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    01.09.2015 14:23
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    Комментарии (6)
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    CSKA №1
    1441106835
    Ваше лучше пока,но вы продуете!!!Вперед Россия!!!Удачи Слуцкому!!!
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    Оззи
    1441108343
    Посмотрим,посмотрим....Третье место ваше )
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    rash1959
    1441109827
    Полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем, игравший в "Спартаке" три года ???????
    Ответить
    Marizza
    1441110883
    Никто не хочет оказаться в положении сбродной России
    Ответить
    ologreds
    1694997266
    numo440974
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