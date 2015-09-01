Чельстрем: « В сборной России много внутренних раздоров»

Полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем, игравший в «Спартаке» три года, считает, что при Фабио Капелло в сборной России было много внутренних конфликтов, которые сказались на выступлениях команды.

«В сборной России было довольно много внутренних раздоров Прежний наставник Фабио Капелло не сумел наладить контакт с игроками. Думаю, сложно показывать хороший футбол, когда нет хороших отношений с тренером и существуют постоянные конфликты. Чтобы добиваться успеха, нужны мир, спокойствие и единение. В сборной России этого не было. Я не могу сказать, в чем заключалась ее проблема. Но в последние годы результаты россиян ухудшились. Это дает нам определенную надежду. Мы много работаем. Никто не хочет оказаться в положении сборной России, которая нам уступает четыре очка и имеет проблемы. Наше положение лучше», – считает Чельстрем.