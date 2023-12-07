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    • Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза

    Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза

    Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем официально возглавил Шведский футбольный союз.

    «С нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола.

    Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом и для меня было честью играть за сборную Швеции.

    Нам нужно проложить новый путь для развития футбола в стране», – прокомментировал свое назначение экс-спартаковец.

    • Чельстрем закончил карьеру в 2017 году.
    • За «Спартак» он выступал с 2012 по 2015 год.
    • Также швед известен по игре за «Лион» и «Арсенал».

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    Источник: сайт Шведского футбольного союза

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    Сегодня, 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32094

      JTherry 19 минут назад

      Ким Чен Ир, Ким Чен Ын... Ким Чель Стрём - продолжатель традиций правления семьи Кимов...) достойнейший из достойных, теперь и в футболе..!

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