Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем официально возглавил Шведский футбольный союз.
«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола.
Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом и для меня было честью играть за сборную Швеции.
Нам нужно проложить новый путь для развития футбола в стране», – прокомментировал свое назначение экс-спартаковец.
- Чельстрем закончил карьеру в 2017 году.
- За «Спартак» он выступал с 2012 по 2015 год.
- Также швед известен по игре за «Лион» и «Арсенал».
Источник: сайт Шведского футбольного союза