Экс-спартаковец стал президентом Шведского футбольного союза

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем официально возглавил Шведский футбольный союз.

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в прокладывание нового пути шведского футбола.

Причина, по которой я взял на себя эту роль, заключается в том, что я с детства увлекался шведским футболом и для меня было честью играть за сборную Швеции.

Нам нужно проложить новый путь для развития футбола в стране», – прокомментировал свое назначение экс-спартаковец.