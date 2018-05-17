Чельстрем: «Ибрагимович не поедет на ЧМ? Думаю, он не чувствует себя полностью готовым к турниру»

Бывший полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем поделился мнением о том, почему форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович решил не ехать на чемпионат мира.

«Златан – настоящая звезда и личность в Швеции с учетом всего того, что он сделал для нашего футбола. Само собой, его все обсуждают, и история немного раздута.

Мне кажется, он просто не чувствует себя полностью готовым к подобному турниру. Ну и в конце концов, он сам сказал, что не будет участвовать, что тут еще обсуждать», – сказал Чельстрем.

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