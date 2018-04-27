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  • Ибрагимович: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ, потому что без меня она лучше»

Ибрагимович: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ, потому что без меня она лучше»

27 апреля 2018, 15:33
16

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал новость, что он не выступит в составе сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира. Ранее Шведский футбольный союз подтвердил, что 36-летний футболист не сыграет на мундиале в России.

«Я не являюсь частью национальной команды. Так было с момента окончания моего выступления за сборную. Поэтому там нет проблем. Но собираюсь ли я на чемпионат мира? Да, я поеду на мундиаль. Это то, о чем я говорил все время. Я полечу в Россию.

Думаю, что Швеция – фавориты мирового первенства, потому что команда лучше без Златана», – сказал Ибрагимович.

Предполагается, что форвард будет присутствовать на чемпионате мира в качестве посла бренда Visa.

Источник: Football Italia
Чемпионат мира Швеция Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1524833167
может гордиться карьерой, быть хорошим и удобным не обязан, кроме как для родных и близких.)))
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BRO_football
1524835300
Ибрагимович ушёл из сборной в самый ответственный и важный момент. А когда она всё-таки пробилась на ЧМ, решил вернуться. Как крыса поступил! Так дела не делаются! Это некрасивый поступок. Правильно сделали, что не взяли.
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спанчес
1524837187
по д йо пщик
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alex1951
1524837242
Не без тебя ,а без нее лучше..было бы Италия - вот истинное украшение всех ЧМ!
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zigbert
1524839780
Пусть приезжает и занимается своим бизнесом.
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DOCTOR PENALTY
1524839783
Чистосердечное признание.
Ответить
VeniaminS
1524841721
С чего это!!!
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woyser
1524842511
Фаворит - это громко сказано. Так крепкий середнячок.
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серега кашин
1524842960
очередной раз сказал не подумав
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Альфред фаред
1524846892
Обиделся, что не хотят его приглашать в сборную, но чего же ты в отборе не хотел играть!? Зато как пробились на ЧМ, сразу объявился!
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