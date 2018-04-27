Ибрагимович: «Сборная Швеции – фаворит ЧМ, потому что без меня она лучше»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал новость, что он не выступит в составе сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира. Ранее Шведский футбольный союз подтвердил, что 36-летний футболист не сыграет на мундиале в России.

«Я не являюсь частью национальной команды. Так было с момента окончания моего выступления за сборную. Поэтому там нет проблем. Но собираюсь ли я на чемпионат мира? Да, я поеду на мундиаль. Это то, о чем я говорил все время. Я полечу в Россию.

Думаю, что Швеция – фавориты мирового первенства, потому что команда лучше без Златана», – сказал Ибрагимович.

Предполагается, что форвард будет присутствовать на чемпионате мира в качестве посла бренда Visa.