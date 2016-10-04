Бауэр: «Чельстрем говорил мне, чтобы я не ехал в Россию»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр, перешедший в казанский клуб минувшим летом, рассказал о трансферных переговорах.

– Еще в первый день у меня сложилось очень хорошее впечатление о «Рубине». Мне понравилось воодушевление всех, кто окружал команду, все хотели добиться успеха. Здесь очень хорошая атмосфера для работы, люди помогают друг другу.

Конечно, на старте мы показываем не лучшие результаты, но мы хотим большего, ожидаем большего. Мы станем лучше, работаем над этим.

– Перед переходом не разговаривали с Кимом Чельстремом, который играл в «Спартаке» и был вашим партнером в «Грассхоппере»?

– Разговаривал, но не о трансфере. Мы еще зимой встречались в Швейцарии, когда он приезжал домой – у нас очень хорошие отношения. На мой взгляд, Ким – пример для подражания в качестве профессионального спортсмена. Я очень рад, что имел возможность играть с ним в одной команде.

Сначала мы приехали просто посмотреть Казань, познакомиться с руководством, поговорить с тренером, генеральным директором, президентом клуба. В тот момент я понял, что переход в «Рубин» будет правильным шагом, никаких вопросов не осталось.

Хотя Чельстрем потом говорил мне, чтобы я не ехал в Россию. Я очень доволен тем, как здесь все развивается, и вряд ли когда-нибудь пожалею, что подписал контракт, – сказал Бауэр.