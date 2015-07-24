Чельстрем: «После трех лет в Москве моей семье нужно было вернуться в Европу»

Экс-полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем объяснил, что решил покинуть чемпионат России из-за своей семьи. 32-летний швед этим летом на правах свободного агента перешел в швейцарский «Грассхоппер».









«Для семьи Цюрих – идеальное место, – цитирует Чельстрема источник. – После трех лет в Москве мы поняли, что настало время вернуться в Европу. В первую очередь я здесь из-за футбола. «Грассхоппер» предложил мне интересный вызов, к тому же играть в такой молодой команде просто весело». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!