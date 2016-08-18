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Ким Чельстрем
Статистика
Ким Чельстрем - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1982 (44), Сандвикен
#4 | Полузащитник
181 см | 79 кг
Швеция
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Швейцария. Суперлига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Чемпионат Европы 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Фенербахче
3 : 0
18.08.2016
Грассхоппер
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Аполлон
3 : 3
04.08.2016
Грассхоппер
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Грассхоппер
2 : 1
28.07.2016
Аполлон
1' - 90'
71'
Лига Европы, 2 раунд
Грассхоппер
2 : 1
21.07.2016
КР Рейкьявик
Был в запасе
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