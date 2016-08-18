Статистика по турнирам

Лига Европы 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Кубок лиги 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008