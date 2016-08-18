Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Грассхоппер
Фенербахче - Грассхоппер: обзор матча 18 августа 2016
Фенербахче
18.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Грассхоппер
Замена
В. Демирель
️️️️
В. Демирель
69'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
6
Альбан Пниши
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
21
Кайо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
35
Никола Гиоргиев
ЦП
8
Марко Башич
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Грассхоппер
3
Неманья Антонов
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
2-1-2-2
1
Демирель
33
Али Калдырым
9
ван дер Вил
33
Нойштедтер
11
Туфан
5
Топал
9
Фернандао
10
Эменике
2-4
1
Вашич
22
Люти
6
Пниши
4
Чельстрем
35
Гиоргиев
8
Башич
21
Кайо
Остались в запасе
Фенербахче
Грассхоппер
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
9
Харис Табакович
ЦФ
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
9
Харис Табакович
ЦФ
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Фенербахче - Грассхоппер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Грассхоппер
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+