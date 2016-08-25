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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Грассхоппер - Фенербахче
Грассхоппер - Фенербахче: обзор матча 25 августа 2016
Грассхоппер
25.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фенербахче
77'
Фернандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Фенербахче
77'
ГОЛ! 0:1!
Фернандао
73'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Х. Али Калдырым
68'
Замена
Фернандао
️️️️
Р. ван Перси
65'
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Ж. Райнер
47'
Желтая карточка
А. Пниши
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
3
Неманья Антонов
ЦЗ
6
Альбан Пниши
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
35
Никола Гиоргиев
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Грассхоппер
1
Вашо Вашич
ВР
21
Кайо
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
4-1-1
5
Райнер
3
Антонов
6
Пниши
22
Люти
35
Гиоргиев
9
Табакович
4-4-1
1
Демирель
9
ван дер Вил
24
Кьер
37
Шкртел
33
Али Калдырым
4
Потук
5
Топал
48
Учан
11
Туфан
32
ван Перси
33
Али Калдырым
12
Кейбаши
12
Кейбаши
33
Али Калдырым
32
ван Перси
9
Фернандао
9
Фернандао
32
ван Перси
Остались в запасе
Грассхоппер
Фенербахче
21
Кайо
ЦП
1
Вашо Вашич
ВР
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
21
Кайо
ЦП
1
Вашо Вашич
ВР
22
Флориан Камбери
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Грассхоппер - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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