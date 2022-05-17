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Мартин Шкртел
Мартин Шкртел
Завершил карьеру
15 декабря 1984 (41)
#37 | Защитник
191 см | 75 кг
Словакия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел завершил карьеру в 37 лет
2022.05.17 16:00
2
Фото
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Фото
Тимощук, Халк и Дзюба – в символической сборной «Зенита» за российский период по версии Геннадия Орлова
2020.05.25 22:23
17
Фото
Шкртел, Фред и Андре Силва – в команде недели Лиги Европы
2020.02.29 15:31
Экс-зенитовец Шкртел забил в двух подряд матчах впервые за восемь лет
2020.02.27 21:58
Фото
«Истанбул Башакшехир» подписал контракт с экс-защитником «Зенита» Шкртелом
2019.09.03 01:23
2
La Gazzetta dello Sport: экс-защитник «Зенита» Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после трансфера
2019.09.01 12:39
Видео
Экс-зенитовец Шкртел перешел в «Аталанту». Клуб из Бергамо выступит в Лиге чемпионов
2019.08.09 20:10
1
Шкртел близок к переходу в «Рейнджерс»
2019.06.28 11:36
Шкртел: «Как не пропустить от «Зенита»? Сыграть, как в первом тайме неделю назад»
2019.02.20 20:34
3
Шкртел, Вальбуэна, Исла – в составе «Фенербахче» на матч с «Зенитом»; Ракицкий, Набиуллин, Барриос сыграют у гостей
2019.02.12 19:43
31
Агент: «Шкртел отказал «Барселоне», потому что не хотел быть заменой для Пике и Умтити»
2019.02.12 01:34
3
CNN Turk: бывший игрок «Зенита» Шкртел летом перейдет из «Фенербахче» в «Рейнджерс»
2018.11.17 06:43
2
Шкртел: «Немного везения – и Россия может преподнести сюрприз на ЧМ»
2018.06.11 09:06
12
Шкртел: «Защита сборной России, видимо, настолько сильная, раз туда не попал Нойштедтер»
2018.06.03 17:40
20
Видео
Экс-защитник «Зенита» Шкртел потерял сознание после попадания мячом в голову
2018.03.26 15:48
4
Игроки «Фенербахче» получили четыре красные карточки за два матча
2017.09.29 22:48
1
Шкртел думал, что уступит Маку в голосовании
2017.03.22 09:55
Фото
Гамшик четвертый раз подряд стал лучшим футболистом Словакии, Мак – третий
2017.03.22 08:57
5
Шкртел заявил, что турецкий чемпионат сильнее российского
2017.02.21 17:28
21
Фото
Шкртел, Коноплянка и Руни попали в команду недели Лиги Европы
2016.11.25 13:06
4
Фото
Шкртел успешно перенес операцию
2016.10.04 09:10
2
Сломанный нос Шкртела будет прооперирован
2016.10.04 06:10
1
Фото
Шкртел – игрок «Фенербахче»
2016.07.14 21:00
2
Фото
Шкртел прошел медицинский осмотр в «Фенербахче»
2016.07.13 17:47
Шкртел прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Фенербахче»
2016.07.13 00:48
1
«Фенербахче» объявил о договоренности с Шкртелом
2016.07.07 15:18
2
Шкртел и ван дер Вил станут игроками «Фенербахче»
2016.06.29 14:03
1
Шкртел надеется, что Словакия выиграет у Германии
2016.06.25 11:32
2
Руни: «Настроение и атмосфера в сборной Англии просто замечательные»
2016.06.20 12:15
1
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2
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