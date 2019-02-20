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    Шкртел: «Как не пропустить от «Зенита»? Сыграть, как в первом тайме неделю назад»

    Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел поделился мнением о противостоянии с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    12 февраля матч в Стамбуле закончился победой хозяев со счетом 1:0.

    – Что думаете о возвращении в Петербург? О нынешнем «Зените»?

    – Неделю назад мы уже играли, мы знаем их хорошо. Верю, что мы серьезно подготовились к ответной игре.

    Сюда я каждый раз приезжаю с удовольствием, здесь я играл 3,5 года, у меня остались только положительные воспоминания. Я не хочу сейчас говорить о своем будущем, потому что завтра предстоит матч с «Зенитом». Сейчас я полностью сосредоточен на нем, а что будет дальше – посмотрим.

    – Вы играли в феврале в таких шикарных условиях? Игра под крышей – совсем другое?

    – Я уже говорил об этом стадионе с Робертом Маком, стадион действительно прекрасен, я даже удивился. На «Петровском» условия были другими, было прохладно, был снег. Думаю, условия этого стадиона подходят не только игрокам, но и всем болельщикам. В феврале играть на закрытом стадионе очень хорошо.

    – «Фенербахче» не пропустил в Турции. Как повторить этот успех здесь?

    – Думаю, все просто: нужно сделать то, что мы делали в первом тайме неделю назад. Надо показать положительный результат, это очень важно. Постараемся завтра сыграть так же, как в первом тайме стамбульской игры.

    • Шкртел выступал за «Зенит» с 2004 по 2007 год.
    • В первой встрече полузащитник петербуржцев Роберт Мак не реализовал пенальти.
    • Ответная игра состоится завтра, 21 марта.

    Источник: Sports.ru

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    20.02.2019 20:34
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 февраля 2019, 01:19

      Шкртел: "Как не пропустить от Зенита? Нужно чтобы в нападении у них вышел Заболотный".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 23:51

      Снег в ****** будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:48

      А Зенитку сыграть как во втором тайме и ещё прибавить.

      2
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