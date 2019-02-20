Шкртел: «Как не пропустить от «Зенита»? Сыграть, как в первом тайме неделю назад»

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел поделился мнением о противостоянии с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.

12 февраля матч в Стамбуле закончился победой хозяев со счетом 1:0.

– Что думаете о возвращении в Петербург? О нынешнем «Зените»?

– Неделю назад мы уже играли, мы знаем их хорошо. Верю, что мы серьезно подготовились к ответной игре.

Сюда я каждый раз приезжаю с удовольствием, здесь я играл 3,5 года, у меня остались только положительные воспоминания. Я не хочу сейчас говорить о своем будущем, потому что завтра предстоит матч с «Зенитом». Сейчас я полностью сосредоточен на нем, а что будет дальше – посмотрим.

– Вы играли в феврале в таких шикарных условиях? Игра под крышей – совсем другое?

– Я уже говорил об этом стадионе с Робертом Маком, стадион действительно прекрасен, я даже удивился. На «Петровском» условия были другими, было прохладно, был снег. Думаю, условия этого стадиона подходят не только игрокам, но и всем болельщикам. В феврале играть на закрытом стадионе очень хорошо.

– «Фенербахче» не пропустил в Турции. Как повторить этот успех здесь?

– Думаю, все просто: нужно сделать то, что мы делали в первом тайме неделю назад. Надо показать положительный результат, это очень важно. Постараемся завтра сыграть так же, как в первом тайме стамбульской игры.