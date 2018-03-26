Экс-защитник «Зенита» Шкртел потерял сознание после попадания мячом в голову

Неприятный эпизод произошел в финале Кубка короля Таиланда, в котором встречались хозяева турнира и сборная Словакии (2:3).

В одном из моментов таиландский футболист попал мячом в голову бывшему защитнику «Зенита» Мартину Шкртелу, в результате чего последний потерял сознание. Партнеры по команде сразу кинулись на помощь 33-летнему игроку, предотвратив у него западание языка, чем фактически спасли его от вероятной смерти.

В итоге Шкртел смог продолжить встречу и был заменен 73-й минуте поединка, уступив место на поле Милану Шкриньяру.