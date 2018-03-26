Сборная Тайланда по футболу

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- 13 июня 2017
- 17:21 Отбор на ЧМ-2018. Сборная ОАЭ вырвала ничью в матче с Таиландом, Ирак поделил очки с Японией
- 28 марта 2017
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- 16:59 Отбор на ЧМ-2018. Сборные Таиланда и Австралии победителя не выявили
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