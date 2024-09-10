Губерниев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что надеется на скорое возвращение российского футбола на международную арену.
Сборная России 5 сентября сыграла товарищеский матч с Вьетнамом (3:0), а встреча с Таиландом, запланированная на 7 сентября в Ханое, была отменена из-за тайфуна.
«Я рассчитывал на два матча, мы получили один. Здорово, что есть институт сборной, здорово, что люди туда с удовольствием едут, здорово, что не потеряна мотивация. И здорово, что эти матчи так или иначе учитываются в рейтинге ФИФА. Это не просто какая-то прогулка. Поэтому, конечно, обидно, что мы не увидели второго матча.
Но в целом хочу сказать, что Российский футбольный союз всe делает правильно, команда Дюкова – молодцы, и мне остаeтся только пожелать по-прежнему продолжать отстаивать интересы российского футбола, продолжать стучаться во все двери и надеяться на скорое возвращение в еврокубки и на уровне сборных», – написал Губерниев.
- Сборная России выиграла четыре последних товарищеских матча с общим счетом 19:0.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.