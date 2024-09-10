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    • Губерниев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом

    Губерниев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом

    Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что надеется на скорое возвращение российского футбола на международную арену.

    Сборная России 5 сентября сыграла товарищеский матч с Вьетнамом (3:0), а встреча с Таиландом, запланированная на 7 сентября в Ханое, была отменена из-за тайфуна.

    «Я рассчитывал на два матча, мы получили один. Здорово, что есть институт сборной, здорово, что люди туда с удовольствием едут, здорово, что не потеряна мотивация. И здорово, что эти матчи так или иначе учитываются в рейтинге ФИФА. Это не просто какая-то прогулка. Поэтому, конечно, обидно, что мы не увидели второго матча.

    Но в целом хочу сказать, что Российский футбольный союз всe делает правильно, команда Дюкова – молодцы, и мне остаeтся только пожелать по-прежнему продолжать отстаивать интересы российского футбола, продолжать стучаться во все двери и надеяться на скорое возвращение в еврокубки и на уровне сборных», – написал Губерниев.

    • Сборная России выиграла четыре последних товарищеских матча с общим счетом 19:0.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2024 09:35
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    Комментарии (2)
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    1725951903
    "И здорово, что эти матчи так или иначе учитываются в рейтинге ФИФА" Неистребимый "общечеловеческий дэ:бил".
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    полиграф-шариков-yandex
    1726025278
    ага, тайфун в виде санкций, ну зачем тайцам проблемы
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