Губерниев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что надеется на скорое возвращение российского футбола на международную арену.

Сборная России 5 сентября сыграла товарищеский матч с Вьетнамом (3:0), а встреча с Таиландом, запланированная на 7 сентября в Ханое, была отменена из-за тайфуна.

«Я рассчитывал на два матча, мы получили один. Здорово, что есть институт сборной, здорово, что люди туда с удовольствием едут, здорово, что не потеряна мотивация. И здорово, что эти матчи так или иначе учитываются в рейтинге ФИФА. Это не просто какая-то прогулка. Поэтому, конечно, обидно, что мы не увидели второго матча.

Но в целом хочу сказать, что Российский футбольный союз всe делает правильно, команда Дюкова – молодцы, и мне остаeтся только пожелать по-прежнему продолжать отстаивать интересы российского футбола, продолжать стучаться во все двери и надеяться на скорое возвращение в еврокубки и на уровне сборных», – написал Губерниев.