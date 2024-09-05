В РФС высказались о возможности отмены игры с Таиландом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что товарищеский матч Россия – Таиланд 7 сентября в Ханое вряд ли будет отменен из‑за погодных условий. Игра начнется в 16:00 мск.
«Матч с Таиландом думаю, не будет отменен. Условия этого матча для нас непривычные. Нам бы хотелось играть в более комфортных европейских условиях», – сказал Митрофанов.
- В четверг сборная России в Ханое одержала победу над Вьетнамом – 3:0.
- В день матча Россия – Таиланд синоптики прогнозируют сильный шторм в столице Вьетнама.