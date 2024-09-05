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    В РФС высказались о возможности отмены игры с Таиландом

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что товарищеский матч Россия – Таиланд 7 сентября в Ханое вряд ли будет отменен из‑за погодных условий. Игра начнется в 16:00 мск.

    «Матч с Таиландом думаю, не будет отменен. Условия этого матча для нас непривычные. Нам бы хотелось играть в более комфортных европейских условиях», – сказал Митрофанов.

    • В четверг сборная России в Ханое одержала победу над Вьетнамом – 3:0.
    • В день матча Россия – Таиланд синоптики прогнозируют сильный шторм в столице Вьетнама.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2024 18:48
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1725553840
    не нам, а им...
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    BRO_football
    1725570462
    Вот и ещё одна причина, почему Россия не хочет переходить из Европы в Азию
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