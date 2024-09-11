Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты сыграли бы против Таиланда, если бы товарищеский матч состоялся.

– Можете назвать состав, который планировался на второй матч?

– Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин.

– Вы почувствовали, что кто-то из футболистов особенно сильно расстроился из-за отмены матча с Таиландом?

– Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную – это честь.

У Батракова, например, сорвался дебют. Я уверен, что он очень его ждал.