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    • Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Таиландом

    Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Таиландом

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты сыграли бы против Таиланда, если бы товарищеский матч состоялся.

    – Можете назвать состав, который планировался на второй матч?

    – Все те, кто не играл со Вьетнамом, должны были выйти на матч с Таиландом. Сафонов, Сильянов, Осипенко, Хлусевич, Самошников, Баринов, Глебов, Батраков, Садулаев, Мостовой, Тюкавин.

    – Вы почувствовали, что кто-то из футболистов особенно сильно расстроился из-за отмены матча с Таиландом?

    – Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились. Я думаю, что для каждого футболиста сыграть за сборную – это честь.

    У Батракова, например, сорвался дебют. Я уверен, что он очень его ждал.

    • Россия должна была встретиться с Таиландом в субботу, 7 сентября.
    • Матч решили отменить из-за тайфуна во Вьетнаме.

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    Источник: сайт РФС

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    11.09.2024 13:45
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