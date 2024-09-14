В РФС рассказали о реакции Карпина на отмену матча с Таиландом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не с первого раза согласился с отменой товарищеского матча против Таиланда.

Команды должны были встретиться в субботу, 7 сентября.

Игру решили отменить из-за тайфуна во Вьетнаме.

«Команда жила по расписанию. Главный тренер проснулся и от меня узнал, что принято решение матч отменить и вернуться.

Задал вопрос: «Почему?» Я спросил, открывал ли он окно. Он сказал: «Нет». После чего, видимо, сделал это и сказал: «Вопросов нет!»

Через некоторое время Валерию Георгиевичу показалось, что погода, вроде бы, наладилась и надо сыграть.

Я предложил подождать еще полчаса – там вновь начался сумасшедший ветер, он мне перезвонил и сказал: «Я все понял, давайте не будем», – рассказал Митрофанов.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!