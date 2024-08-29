«Матч ТВ» покажет игры сборной России в сентябре

Телеканал «Матч ТВ» проведет трансляции товарищеских матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно. Обе встречи начнутся в 16:00 мск.

Трансляции стартуют в 15:55. Также 5 сентября в 15:25 выйдет программа «Сборная России. Перед матчем. Она будет посвящена новостям из стана национальной команды и материалам с тренировочного сбора.

«Сборной России предстоит дальний перелет в Юго-Восточную Азию и встреча с экзотическими для нас сборными Вьетнама и Таиланда в товарищеском турнире в Ханое. Рад, что «Матч ТВ» стал домом для матчей сборной России и мы вновь можем показать игры главной команды страны на широкую аудиторию болельщиков.

У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла. Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков – молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в МИР РПЛ. Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.