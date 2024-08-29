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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» покажет игры сборной России в сентябре

29 августа 2024, 13:48
5

Телеканал «Матч ТВ» проведет трансляции товарищеских матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно. Обе встречи начнутся в 16:00 мск.

Трансляции стартуют в 15:55. Также 5 сентября в 15:25 выйдет программа «Сборная России. Перед матчем. Она будет посвящена новостям из стана национальной команды и материалам с тренировочного сбора.

«Сборной России предстоит дальний перелет в Юго-Восточную Азию и встреча с экзотическими для нас сборными Вьетнама и Таиланда в товарищеском турнире в Ханое. Рад, что «Матч ТВ» стал домом для матчей сборной России и мы вновь можем показать игры главной команды страны на широкую аудиторию болельщиков.

У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла. Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков – молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в МИР РПЛ. Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • Сборная Вьетнама занимает в рейтинге ФИФА 115-е место, Таиланд – 101-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Таиланд
Комментарии (5)
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...уефан
1724928919
...у-у-х! Побыстрее бы! Как бы уже дождаться!...
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Цугундeр
1724934146
А можно премьеру показать 1 января ? Утром . В самый раз будет .
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BRO_football
1724935335
Спасибо, но можете сэкономить и не показывать это "зрелище".
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