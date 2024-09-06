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    • Россия изменила место тренировки перед матчем с Таиландом на фоне сообщений о тайфуне

    Россия изменила место тренировки перед матчем с Таиландом на фоне сообщений о тайфуне

    Вечернюю тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Таиландом перенесли на резервное поле из‑за непогоды в Ханое, сообщает «Матч ТВ». Сегодня в столице Вьетнама пошел сильный ливень.

    Изначально занятие должно было пройти на национальном стадионе «Ми Динь», однако позже открытую тренировку перенесли на поле рядом с ареной.

    • По прогнозам синоптиков, в день игры Россия – Таиланд 7 сентября ожидается тайфун «Яги», который может стать сильнейшим в городе за последние несколько лет. В РФС отмечают, что перенос игры пока не планируется.
    • Начало игры запланировано на 16:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2024 15:04
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