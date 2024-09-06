Россия изменила место тренировки перед матчем с Таиландом на фоне сообщений о тайфуне

Вечернюю тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Таиландом перенесли на резервное поле из‑за непогоды в Ханое, сообщает «Матч ТВ». Сегодня в столице Вьетнама пошел сильный ливень.
Изначально занятие должно было пройти на национальном стадионе «Ми Динь», однако позже открытую тренировку перенесли на поле рядом с ареной.
- По прогнозам синоптиков, в день игры Россия – Таиланд 7 сентября ожидается тайфун «Яги», который может стать сильнейшим в городе за последние несколько лет. В РФС отмечают, что перенос игры пока не планируется.
- Начало игры запланировано на 16:00 мск.