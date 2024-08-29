Кафанов рассказал, как распределит игровое время вратарей сборной России в сентябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор вратарей национальной команды для окончательного состава на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок. Но в итоговый состав было решено включить трeх вратарей. Планируется, что один матч проведeт Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунeв и Евгений Латышонок.

Лунeв проводит первую тренировку в общей группе после повреждения. Тренер вратарей московского «Динамо» Дмитрий Изотов считает, что после сегодняшней тренировки можно будет принимать решение, готов ли Андрей к воскресному матчу с «Оренбургом» или нет.

Евгений Латышонок блестяще проводит начало сезона. Несмотря на то, что Женя перешeл в «Зенит» из команды, которая покинула РПЛ, он сразу стал первым номером, что само по себе является определeнным достижением во вратарском цехе. И он показывает при этом высокий уровень мастерства», – сказал Кафанов.