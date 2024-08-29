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  • Кафанов рассказал, как распределит игровое время вратарей сборной России в сентябре

Кафанов рассказал, как распределит игровое время вратарей сборной России в сентябре

29 августа 2024, 18:23

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил выбор вратарей национальной команды для окончательного состава на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Перед отъездом во Вьетнам мы проведем всего одну тренировку в Новогорске. В расширенный список команды были включены пять вратарей, и все они достойны вызова в национальную команду. Все ребята хорошо отыграли последний отрезок. Но в итоговый состав было решено включить трeх вратарей. Планируется, что один матч проведeт Матвей Сафонов, по одному тайму сыграют Андрей Лунeв и Евгений Латышонок.

Лунeв проводит первую тренировку в общей группе после повреждения. Тренер вратарей московского «Динамо» Дмитрий Изотов считает, что после сегодняшней тренировки можно будет принимать решение, готов ли Андрей к воскресному матчу с «Оренбургом» или нет.

Евгений Латышонок блестяще проводит начало сезона. Несмотря на то, что Женя перешeл в «Зенит» из команды, которая покинула РПЛ, он сразу стал первым номером, что само по себе является определeнным достижением во вратарском цехе. И он показывает при этом высокий уровень мастерства», – сказал Кафанов.

  • Из расширенного состава в окончательный список не попали Александр Максименко («Спартак») и Илья Лантратов («Локомотив»).
  • 5 сентября Россия сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября – с Таиландом. Оба матча пройдут в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 мск.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Таиланд Лунев Андрей Латышонок Евгений Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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