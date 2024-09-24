Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам

    Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об игре сборной России во Вьетнаме.

    «Мы не зря съездили, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат», – сказал Круговой.

    • Глушенков ранее сказал, что ему было бы интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России против Вьетнама и Таиланда.
    • 5 сентября Россия победила в Ханое Вьетнам (3:0), а матч с Таиландом 7 сентября не состоялся из-за погодных условий.
    • Глушенков не играл в сентябре за сборную из-за травмы. Его включили в расширенный состав национальной команды на сбор в октябре.

    Новости по теме
    Игнашевич прошел стажировку у Карпина 1
    Боснийский журналист – о словах Пьянича про сборную России: «Он никогда этого не говорил» 22
    Сафонов – о 238 миллионах на нужды дочери до 18 лет: «Нужно ли мне обращаться в органы опеки из‑за того, что над ребенком издеваются?» 1
    Источник: «РИА Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2024 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ilich55
    1727160070
    Пора Данилу брать в РФС, что-то засиделся он в ЦСКА.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+