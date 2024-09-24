Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об игре сборной России во Вьетнаме.
«Мы не зря съездили, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат», – сказал Круговой.
- Глушенков ранее сказал, что ему было бы интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России против Вьетнама и Таиланда.
- 5 сентября Россия победила в Ханое Вьетнам (3:0), а матч с Таиландом 7 сентября не состоялся из-за погодных условий.
- Глушенков не играл в сентябре за сборную из-за травмы. Его включили в расширенный состав национальной команды на сбор в октябре.