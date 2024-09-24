Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об игре сборной России во Вьетнаме.

«Мы не зря съездили, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат», – сказал Круговой.