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Товарищеские матчи. Сборные
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Вьетнам
Сборная Вьетнама по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://en.vff.org.vn/
Тренер:
Ким Санг-Сик
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Статистика
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Таблица
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
2024.09.24 09:25
1
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
2024.09.11 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
2024.09.11 15:15
1
Сборная России не может улететь из Вьетнама
2024.09.07 11:11
6
Видео
Матерная речь Карпина в раздевалке в перерыве матча с Вьетнамом
2024.09.06 20:14
Мостовой предложил замену матчам России с Вьетнамом и Таиландом
2024.09.06 18:00
10
Мостовой: «Никто не говорил, что игры сборной бесполезны!»
2024.09.06 15:47
1
Карпин высказался о сложностях выездных матчей в Ханое
2024.09.06 13:50
1
Шнякин ответил на критику Мостового
2024.09.06 12:39
7
Пономарев сказал, что означают полупустые трибуны на матче Вьетнам – Россия
2024.09.06 11:54
1
Карпин отреагировал на критику сборной России со стороны Мостового
2024.09.06 11:31
7
Экс-работник завода из сборной России – о сложных условиях во Вьетнаме: «Отмазок не ищу»
2024.09.06 09:45
1
Мусаев сказал, кому посвящает гол, забитый Вьетнаму
2024.09.06 08:22
Бубнов охарактеризовал матч Вьетнам – Россия
2024.09.06 07:51
4
Бывший работник завода оценил свой дебют за сборную России
2024.09.06 00:12
5
Мостовой о матчах сборной России во Вьетнаме: «Унижаем себя такими вот играми»
2024.09.05 21:06
10
Мостовой – о работе Шнякина на матче Вьетнам – Россия: «У него язык загорелся. Сколько можно лизать?»
2024.09.05 20:44
9
Мусаев высказался о дебюте за сборную России
2024.09.05 19:51
Карпин оценил победу над Вьетнамом
2024.09.05 19:21
Вратарь сборной Вьетнама объяснил свою ошибку
2024.09.05 19:08
2
Карпин – о матче с Вьетнамом: «Хорошо, что никто не потерял сознание и не умер»
2024.09.05 18:40
3
Врач сборной России рассказал о повреждении Морозова
2024.09.05 18:29
Видео
Обзор матча Вьетнам – Россия: голы и лучшие моменты (видео)
2024.09.05 17:59
3
Товарищеский матч. Россия разгромила Вьетнам в Ханое (3:0)
2024.09.05 17:59
26
Мостовой сказал, что будет успехом для сборной Вьетнама в матче с Россией
2024.09.05 15:59
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Вьетнамом – 5 сентября
2024.09.05 14:42
9
Пять игроков сборной России пропустят матч с Вьетнамом
2024.09.04 16:56
4
Видео
Сафонов и Кузяев присоединились к сборной России в Ханое
2024.09.04 12:56
Видео
Сборная России прилетела в Ханой
2024.09.04 09:32
1
2
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