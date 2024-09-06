Карпин высказался о сложностях выездных матчей в Ханое

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, чего ждет от товарищеского матча с Таиландом в Ханое 7 сентября. 5 сентября его команда сыграла там же с Вьетнамом и одержала крупную победу (3:0).

– Что знаете про команду Таиланда?

– Разбирали тактические нюансы. У команды есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы никогда не ориентируемся на конкретных игроков, так что выделять кого-то не буду. Это тактически организованная команда, которая достаточно долго работает со своим тренером и понимает его требования.

– Показалось, что вчера вы остались не очень довольны работой арбитров. Почему?

– Да, мы были не очень довольны. Мы понимаем, что играем в азиатском регионе, судьи тоже представляют азиатский регион. Но это международные матчи, которые, как я понимаю, идут в зачет рейтинга ФИФА. Хотелось бы более объективного судейства.

Возможно, трактовки в европейском футболе отличаются от местных. Там дают играть. Вчера любое столкновение трактовалось как фол, причем в одну сторону – наверное, это не совсем нормально. Бороться особо не давали. Но, возможно, это особенности местного судейства.

– У вас всего одна тренировка, насколько это сложно для вас?

– Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня, наверное, ни разу такого не было в карьере – ни как у футболиста, ни как у тренера.

Соответственно, есть определенная сложность в том, чтобы подготовится к матчу с Таиландом за одну тренировку, учитывая то, что у нас, грубо говоря, 25 футболистов, из которых 10 вчера провели практически полный матч. Но мы все это знали заранее и планировали свою работу соответственным образом.