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    Карпин высказался о сложностях выездных матчей в Ханое

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, чего ждет от товарищеского матча с Таиландом в Ханое 7 сентября. 5 сентября его команда сыграла там же с Вьетнамом и одержала крупную победу (3:0).

    – Что знаете про команду Таиланда?

    – Разбирали тактические нюансы. У команды есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы никогда не ориентируемся на конкретных игроков, так что выделять кого-то не буду. Это тактически организованная команда, которая достаточно долго работает со своим тренером и понимает его требования.

    – Показалось, что вчера вы остались не очень довольны работой арбитров. Почему?

    – Да, мы были не очень довольны. Мы понимаем, что играем в азиатском регионе, судьи тоже представляют азиатский регион. Но это международные матчи, которые, как я понимаю, идут в зачет рейтинга ФИФА. Хотелось бы более объективного судейства.

    Возможно, трактовки в европейском футболе отличаются от местных. Там дают играть. Вчера любое столкновение трактовалось как фол, причем в одну сторону – наверное, это не совсем нормально. Бороться особо не давали. Но, возможно, это особенности местного судейства.

    – У вас всего одна тренировка, насколько это сложно для вас?

    – Весь этот выезд сложный. Даже не с точки зрения логистики, а с точки зрения того, что мы играем через день. У меня, наверное, ни разу такого не было в карьере – ни как у футболиста, ни как у тренера.

    Соответственно, есть определенная сложность в том, чтобы подготовится к матчу с Таиландом за одну тренировку, учитывая то, что у нас, грубо говоря, 25 футболистов, из которых 10 вчера провели практически полный матч. Но мы все это знали заранее и планировали свою работу соответственным образом.

    • Матч Россия – Таиланд начнется в 16:00 мск (20:00 по местному времени).
    • Подопечные Валерия Карпина выиграли четыре последних матча с общим счетом 19:0.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    06.09.2024 13:50
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    Комментарии (1)
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    Damir07
    1725625840
    Какие там сложности были вам все оплатили даже деньги дали люди туда едут куча денег платят на отдых вы на халяву поехали с рыбками в футбол по играли и приехали и за это ещё заплатили че вы ноете
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