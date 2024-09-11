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    • Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»

    Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России по футболу.

    • 5 сентября команда Валерия Карпина разгромила Вьетнам (3:0) в товарищеском матче.
    • Игра с Таиландом через 2 дня была отменена из-за тайфуна.

    «Сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом? Так там профессионалов нет, одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы.

    Гордиться здесь совершенно нечем. Ну, съездили во Вьетнам, «угадали» с погодой – потратили огромные деньги.

    Еще раз скажу, что российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно.

    Могли бы сыграть с кем-то из более близких нам стран, пригласить кого-то. Ну или если вариантов нет – зачем вы туда-то поехали? Стыдно просто, вот и все», – сказал Тихонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.09.2024 20:33
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1726081034
    Старый маразматик,
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    Persona_non_Grata
    1726088600
    +++++ !!!
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    Aleksander-Kulesh-google
    1726129169
    Победа сборной России над сборной Вьетнам а заслуженная,футболистам нужно звания ЗМС присвоить!
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    Сергей-Садковский-google
    1726132523
    Соглашусь с ним, хотя и прискорбно всё это осознавать.
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    Vladimir-Shelepnev-google
    1726148658
    Вот читаю все комментарии и удивляюсь, большинство фанатов Спартака. Ребята вы кто, в школе то учились, сколько в вас г... а. Тихонов высказал культурно своё мнение о футболе, о сборной, а вы о чем. Стыдно. А то что это был просто тренировочный матч, то да и ехать во Вьетнам не надо. Можно было сыграть например с Акроном, во главе с Дзюбой, Джикия. Было бы интересней и наверное полезней и дешевле.
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    Саша-Юрков.-yandex
    1726153434
    Тихонов никогда не отличался ни умом ни сообразительностью,дятел.
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