Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России по футболу.

5 сентября команда Валерия Карпина разгромила Вьетнам (3:0) в товарищеском матче.

Игра с Таиландом через 2 дня была отменена из-за тайфуна.

«Сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом? Так там профессионалов нет, одни почтальоны играют. Их даже наши биатлонисты обыграли бы.

Гордиться здесь совершенно нечем. Ну, съездили во Вьетнам, «угадали» с погодой – потратили огромные деньги.

Еще раз скажу, что российский футбол далек от футбола, это другой вид спорта. Стыдно.

Могли бы сыграть с кем-то из более близких нам стран, пригласить кого-то. Ну или если вариантов нет – зачем вы туда-то поехали? Стыдно просто, вот и все», – сказал Тихонов.